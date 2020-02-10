اتفاقية الطفولة والشباب تجمع مغاربة وسودانيين

هسبريس من الرباط

وقّعت جمعية الجالية السودانية بالمغرب ومنظمة بدائل للطفولة والشباب اتفاقية شراكة تهدف إلى "توطيد العلاقات الشعبية بين السودان والمغرب"، و"التبادل الثقافي والفني بما يثري الحركة الثقافية والفنية في الدولتين الشقيقتين وفي القارة الإفريقية"، و"التعريف بالقضايا الثقافية والاجتماعية وبغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك"، و"العمل على تنشئة الطفولة والشباب بما يتوافق مع الأهداف التنموية".

وورد ضمن نص الاتفاقية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أنه لتحقيق الأهداف المذكورة، اتفق الطرفان على تنظيم "ندوات وورشات عمل ودورات تكوينية"، و"حفلات وأنشطة فنية وثقافية"، و"أنشطة التخييم وزيارات للناطق التراثية والثقافية والتاريخية بالمغرب والسودان"، و"أنشطة رياضية مختلفة".

يُشار إلى أن "العمل بهذه الاتفاقية يسري بمجرد توقيعها من الطرفين"، و"تفسر نصوصها على ضوء القانون المغربي، وفي حال تعارض نص فيها مع نص قانوني يتم الأخذ بما ورد في القانون وإبطال المادة المتعارضة معه من الاتفاقية"، وقد تم "تحديد مدة الاتفاقية في عامين، على أن تجدد تلقائيا بنهاية المدة برضا الطرفين".