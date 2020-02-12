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كُتّاب وآراء
مهاجرون يرفعون العلم المغربي فوق كنيسة فرنسية
اقتحم ثلاثة مهاجرين من المغرب والجزائر وتونس كنيسة "سان جان بابتيست دي ألبي" الكائنة في الجنوب الفرنسي، حيث قاموا بتسلّق سطحِ المبنى الكاثوليكي المقدّس، قبل أن يثبتوا أعلاماً جزائرية ومغربية وتونسية.
وفقًا لبعض الشهادات، التي تدعمها صورة منشورة على الشبكات الاجتماعية، فقد "قام ثلاثة مهاجرين ينحدرون من المغرب والجزائر وتونس برفع الأعلام الخاصة ببلدانهم فوق المبنى الكاثوليكي، وقد حضر عشرات الأشخاص إلى المكان ثم تفرقوا قبل وصول الشرطة".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنّ "مجموعة من المهاجرين من المغرب والجزائر وتونس، المقيمين في فرنسا، قد دخلوا كنيسة سان جان بابتيست دي ألبي".
وأوضح بول دي كاسانيا، راعي مركز العبادة، أن "الشباب كان لديهم موقف استفزازي، وتسببوا في اضطرابات مع الرعايا الآخرين".
وتقدّم أب كنيسة "سان جان بابتيست دي ألبي" بشكوى رسمية لدى السّلطات، لما اعتبره "استفزازًا".
ووفقًا لأرقام رسمية من وزارة الداخلية الفرنسية، تم ارتكاب 1052 فعلًا معاديًا للمسيحيين، و687 عملًا معاديًا للسامية في فرنسا العام الماضي؛ وهي أرقام في تزايد.