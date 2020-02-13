مغربي يحرق جسده أمام مقر للشرطة الإسبانية

متابعة من خالد ملوك

أضرم مهاجر مغربي النار في جسده أمام مقر للشرطة ببلدية "بينياخان" التابعة لمدينة مورسيا، جنوب شرق إسبانيا، احتجاجا على رفض السلطات تمتيع زوجته المقيمة حاليا بإسبانيا بالوثائق الضرورية بغية الحصول على عقد عمل.

وأفادت صحيفة "إسبانا دياريو" بأن المغربي الغاضب قام برش جسده بسائل قابل للاشتعال، قبل أن يعمد إلى إشعال النار بواسطة ولاعة، موضحة في السياق ذاته أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة استدعت نقله إلى مستشفى "لا أريتشاكا" بالمدينة ذاتها.

وأوردت الصحيفة أيضا أن نسبة 20 في المائة من جسد المعني تضررت بشكل كبير؛ في حين وثق العديد من المارة الواقعة بهواتفهم المحمولة أمام ذهول عناصر أمنية كانت تحاول إنقاذه وتخليصه من ألسنة النيران التي كانت تأكل جسده بواسطة مطفأة حريق.

ونقلت تقارير إعلامية أخرى أن المواطن المغربي شعر بيأس كبير قبل الإقدام على هذه الخطوة التي عرضت حياته لخطر كبير، لافتة إلى أن عنصرا أمنيا حاول ثنيه عن فعلته وتجنيبه المعاناة، قبل أن تحل وحدة طوارئ متنقلة بالمكان، ليتم نقله إلى أقرب مركز طبي في وضع صحي جد حرج.