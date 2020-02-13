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الرئيسية | مغاربة العالم | مغربي يحرق جسده أمام مقر للشرطة الإسبانية

مغربي يحرق جسده أمام مقر للشرطة الإسبانية

مغربي يحرق جسده أمام مقر للشرطة الإسبانية
متابعة من خالد ملوك
الخميس 13 فبراير 2020 - 22:40

أضرم مهاجر مغربي النار في جسده أمام مقر للشرطة ببلدية "بينياخان" التابعة لمدينة مورسيا، جنوب شرق إسبانيا، احتجاجا على رفض السلطات تمتيع زوجته المقيمة حاليا بإسبانيا بالوثائق الضرورية بغية الحصول على عقد عمل.

وأفادت صحيفة "إسبانا دياريو" بأن المغربي الغاضب قام برش جسده بسائل قابل للاشتعال، قبل أن يعمد إلى إشعال النار بواسطة ولاعة، موضحة في السياق ذاته أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة استدعت نقله إلى مستشفى "لا أريتشاكا" بالمدينة ذاتها.

وأوردت الصحيفة أيضا أن نسبة 20 في المائة من جسد المعني تضررت بشكل كبير؛ في حين وثق العديد من المارة الواقعة بهواتفهم المحمولة أمام ذهول عناصر أمنية كانت تحاول إنقاذه وتخليصه من ألسنة النيران التي كانت تأكل جسده بواسطة مطفأة حريق.

ونقلت تقارير إعلامية أخرى أن المواطن المغربي شعر بيأس كبير قبل الإقدام على هذه الخطوة التي عرضت حياته لخطر كبير، لافتة إلى أن عنصرا أمنيا حاول ثنيه عن فعلته وتجنيبه المعاناة، قبل أن تحل وحدة طوارئ متنقلة بالمكان، ليتم نقله إلى أقرب مركز طبي في وضع صحي جد حرج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - zaziz الخميس 13 فبراير 2020 - 22:47
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كاد الفقر أن يكون كفرا.
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15
2 - مهاجر مغربي الخميس 13 فبراير 2020 - 22:48
هذا يقع فقط للمغاربة . يعانون الحقرة و العنصرية و جميع أنواع التحقير في بلاد المهجر و هذا راجع إلى إهمال السلطات الدبلوماسية للجالية المغربية و معاناتها بالمهجر بحيث تجد جميع الأقوام محترمون و يضرب لهم ألف حساب إلا المغاربة .
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8
3 - Abdelhak الخميس 13 فبراير 2020 - 22:56
الإنسان في هذا الزمان أصبح كالقنبلة قابل للانفجار في أي لحظة وبدون سابق إنذار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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4
4 - marwan الخميس 13 فبراير 2020 - 23:02
الاحساس بالحكرة والتهميش ولا مساوات و لا ديمقراطية و البطالة ونفاد معاونة الجمعيات و القروض البنكية و الأيام الحرجة في اسبانيا خاصة بين أبناء الجالية يوثقه هذا الفيديو الذي يحرق نفسه انه الربيع الاسباني
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5 - محمد الزموري الخميس 13 فبراير 2020 - 23:04
وهل الحصول على عمل للزوجة أفضل من ذلك الجسد السليم الذي كنت تتمتع به والذي يتمناه كل عليل وكل من يعاني من إعاقة ما نفرض أن هذه السلطات منحت للزوجة الآن كل الوثائق التي تطااب بها وحتى أنها منحتك راتبا شهريا محترما ما الفائدة وأنت فقدت الأغلى الذي لا يعوضه مال الدنيا لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ونطلب لك الشفاء العاجل.
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6 - fatyاسبانيا الخميس 13 فبراير 2020 - 23:11
هد الناس اللي تيحرقو راسهم وانتاحرو جبناء الانسان خاصو ايواجه كل المشكل الدنيا بشجاعة وكل انسان علئ وجه الارض عندو مشاكل ولاكين مع الاسف هد الاشكال ديل الناس جبناء ولاحولاولاقوة الابالله العالي العضيم.
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7 - مهاجر بفرنسا !! الخميس 13 فبراير 2020 - 23:11
بكل صراحة وجرأة ، الضحية تسرع في إحراق نفسه !! ﻻنه في بﻻد القانون !! لو صبر واتخذ إﻻجراءات القانونية سيصل إلى نتبجة مرضية !! لكن اﻻن خسر نفسه ويمكن ان يخسر اذا قدر الله !! حتى زوجته !! الغضب واﻻنتحرار والعجلة من الشيطان! !
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8 - said الخميس 13 فبراير 2020 - 23:18
المغربي لاقيمة له في بلده وخارج بلده تخيلوا ان هذا الشخص الذي احرق نفسه كان فرنسيا او ألمانيا هل سلطات بلده ستقف مكتوفة الأيدي لا اظن
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