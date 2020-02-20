الضمان الاجتماعي لإسبانيا يضمّ 265 ألف مغربي

هسبريس - و.م.ع

قالت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية إن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر يناير الماضي ما مجموعه 265 ألف و699 شخصا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن المغاربة حافظوا على المركز الأول على لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي متبوعين بالصينيين بـ106 ألف و613 منخرطا ثم الكولومبيين ( 74 ألف و61 منخرطا ) والقادمين من الإكوادور ( 71 ألف و281 منخرطا ).

وأوضحت نفس المصادر أن عدد العمال الأجانب المسجلين في منظمات ومؤسسات الضمان الاجتماعي بلغ خلال نهاية شهر يناير الماضي 2 مليون و90 ألف و440 شخصا بزيادة قدرت نسبتها بـ29 ر6 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019 أي ما يمثل زيادة ب 123 ألف و741 منخرطا.

وأضافت أن عدد العمال الأجانب المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج دول الاتحاد الأوربي يقدر في المجموع بمليون و252 ألف و283 منخرطا في حين يقدر عدد العمال الأجانب الذين ينتمون لدول الاتحاد بـ838 ألف و156 منخرطا.

وأشارت إلى أن عدد العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي سجل على أساس سنوي تراجعا قدرت نسبته بـ63 ر1 في المائة خلال شهر يناير الماضي وهوما يمثل 34 ألف و542 شخصا أقل من شهر دجنبر الذي قبله.

وحسب أنظمة الضمان الاجتماعي يقدر عدد العمال الأجانب المسجلين في النظام العام إلى حدود آخر شهر يناير الماضي بمليون و741 و155 شخصا في حين يبلغ عدد المسجلين في النظام الخاص 345 ألف و535 منخرطا.

وحسب آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء فإن عدد المغاربة الذي يقيمون بصفة شرعية بإسبانيا بلغ خلال النصف الأول من عام 2019 ما مجموعه 734 ألف و402 شخصا وهوما يمثل زيادة قدرت نسبتها بـ9 ر2 في المائة مقارنة مع فاتح يناير من نفس السنة.