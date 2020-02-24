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الرئيسية | مغاربة العالم | فيروس "كورونا" يستنفر سفارة المغرب في إيطاليا

فيروس "كورونا" يستنفر سفارة المغرب في إيطاليا

فيروس "كورونا" يستنفر سفارة المغرب في إيطاليا
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 24 فبراير 2020 - 20:35

أعلنت سفارة المغرب في إيطاليا، اليوم الاثنين، أنه في إطار مواكبة التطورات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا ببعض المناطق الإيطالية، تم إحداث خالية تتبع على مستوى السفارة والمراكز المعنية، قصد متابعة الوضع الصحي لأفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد والتواصل معها بهذا الشأن.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنه تم تخصيص الأرقام التالية لربط الاتصال بمصالحها أو بإحدى هذه المراكز:

- سفارة المملكة بروما: 00393385266417

- القنصلية العامة بروما: 00393279820851

- القنصلية العامة ببولونيا: 00393895634791

- القنصلية العامة بميلانو: 00393209445117

- القنصلية العامة بنابولي: 00393890609898

- القنصلية العامة بطورينو: 00393515831499

- القنصلية العامة بفيرونا: 00393899652168

وتهيب السفارة بكافة أفراد الجالية المغربية التقيد بالتوجيهات والنصائح الصادرة عن السلطات الإيطالية المختصة والاتصال الفوري بهذا الرقم (1500)، وذلك عند تسجيل أية أعراض لهذا الداء أو حالة مرضية طارئة.

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