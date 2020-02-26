سفارة المغرب بإيطاليا ترفض "عنصرية" استبيان

هسبريس من الرباط

عبرت سفارة المغرب في إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن "رفضها الشديد" لاستبيان طرحته إحدى مؤسسات التعليم الثانوي في مدينة بيرغامي على الطلبة، يتضمن تأكيدات وصورا نمطية مغرضة عن المواطنين المغاربة المقيمين في إيطاليا.

وقالت السفارة المغربية، في بيان صحافي، إنها "علمت باستغراب المبادرة المؤسفة" المتمثلة في الاستبيان الذي طرحته مؤسسة التعليم الثانوي (أندريا فانتوني دي كلوزوني) في مدينة بيرغامي على الطلبة، وتعبر عن "رفضها الشديد لهذ الفعل الغريب عن المجتمع الإيطالي الذي تشكل قيم التسامح والعيش المشترك مبادئه الأساسية".

وجاء في البيان أن سفارة المملكة المغربية "على يقين بأن السلطات الإيطالية المختصة لن تتسامح مع عمل من هذا القبيل ولن تتوانى عن القيام بالرد المناسب".