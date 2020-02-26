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الرئيسية | مغاربة العالم | سفارة المغرب بإيطاليا ترفض "عنصرية" استبيان

سفارة المغرب بإيطاليا ترفض "عنصرية" استبيان

سفارة المغرب بإيطاليا ترفض "عنصرية" استبيان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:05

عبرت سفارة المغرب في إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن "رفضها الشديد" لاستبيان طرحته إحدى مؤسسات التعليم الثانوي في مدينة بيرغامي على الطلبة، يتضمن تأكيدات وصورا نمطية مغرضة عن المواطنين المغاربة المقيمين في إيطاليا.

وقالت السفارة المغربية، في بيان صحافي، إنها "علمت باستغراب المبادرة المؤسفة" المتمثلة في الاستبيان الذي طرحته مؤسسة التعليم الثانوي (أندريا فانتوني دي كلوزوني) في مدينة بيرغامي على الطلبة، وتعبر عن "رفضها الشديد لهذ الفعل الغريب عن المجتمع الإيطالي الذي تشكل قيم التسامح والعيش المشترك مبادئه الأساسية".

وجاء في البيان أن سفارة المملكة المغربية "على يقين بأن السلطات الإيطالية المختصة لن تتسامح مع عمل من هذا القبيل ولن تتوانى عن القيام بالرد المناسب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mmm الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:16
c,est la veriter il faut aller voir comment vivent la plus part des marocains en Italy.
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20
2 - القنيطري الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:27
يا سعادة السفير لو كانت عدالة إجتماعية في المغرب لكانوا كل المغاربة يعشون معززين مكرمين !!!! لكن من المسؤول ؟؟؟ هل الإيطاليين هم الدين ينهبوا ثروات المغرب ؟؟؟
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51
3 - توفيق الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:28
الشعب الإيطالي هو شعب ورث من الفاشية ليس بالقليل،الكثير منهم يعطي الوجه الآخر، أنا عشت تلاتين سنة أعرفهم جيدا،مأخرا تغيرت كثير من الأمور بشكل جدري كما يقال la guerra tra poveri الحرب بين الفقراء، ،مع صعود اليمين زاد الطين بلة ،
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31
4 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:33
نحن نندد بشدة ..دائما في كل شيء وظرف...ولا نزيد اكثر من التنديد..نقف وننتظر..وننسى ونتناسى..حتى تمر القافلة...لم لا ندافع عن حقوقنا بشدة وحزم ..ونضع من اهاننا امام الأمر الواقع ..ونستدعي من هو مسؤول..ونوبخ بدورنا وفي بلدنا من اساء إلينا في بلاده...فلماذا هذا الخوف السنا دولة بدستورها.وقوانينها....وحكومتها...ام أن حكومتنا تعرف تصفق لما يمسحون على شعرها كالقط ...وتروي قصاصاتها المزيفة باننا اكثر الناس شجاعة وثقتنا بالنفس فاقت كل شيء.....
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