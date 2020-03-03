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الرئيسية | مغاربة العالم | "كورونا" يخفض سعر الفائدة الأساسي بأمريكا

"كورونا" يخفض سعر الفائدة الأساسي بأمريكا

"كورونا" يخفض سعر الفائدة الأساسي بأمريكا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 16:22

بسبب التأثيرات الاقتصادية المتوقعة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، قرر البنك المركزي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على نحو مفاجئ خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية، ليتراوح بين بين 1 و25ر1%.

وأفاد مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي بأن أسس الاقتصاد ما زالت قوية لكن فيروس "كورونا" يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي.

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