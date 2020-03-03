"كورونا" يخفض سعر الفائدة الأساسي بأمريكا

هسبريس من الرباط

بسبب التأثيرات الاقتصادية المتوقعة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، قرر البنك المركزي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على نحو مفاجئ خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية، ليتراوح بين بين 1 و25ر1%.

وأفاد مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي بأن أسس الاقتصاد ما زالت قوية لكن فيروس "كورونا" يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي.