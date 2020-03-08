تعليق رحلات "لارام" بين المغرب وميلانو والبندقية

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعلق رحلاتها بشكل مؤقت، ابتداء من اليوم الأحد، نحو ميلانو والبندقية الإيطاليتين.

وجاء هذا القرار على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على المدينتين بسبب تفشي الإصابات بـ"فيروس كورونا".

وأكد مصدر من "لارام"، في تصريح لهسبريس، أن توقيف الرحلات مؤقت، في انتظار التطورات المرتبطة بفرض السلطات الإيطالية الحجر الصحي على المدينتين.

كما أشار، أيضا، إلى أن المعطى يتعلق بتعليق رحلة يومية للخطوط الملكية نحو ميلانو، و3 رحلات في الأسبوع نحو مدينة البندقية.