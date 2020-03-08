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الرئيسية | مغاربة العالم | تعليق رحلات "لارام" بين المغرب وميلانو والبندقية

تعليق رحلات "لارام" بين المغرب وميلانو والبندقية

تعليق رحلات "لارام" بين المغرب وميلانو والبندقية
هسبريس من الرباط
الأحد 08 مارس 2020 - 13:31

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعلق رحلاتها بشكل مؤقت، ابتداء من اليوم الأحد، نحو ميلانو والبندقية الإيطاليتين.

وجاء هذا القرار على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على المدينتين بسبب تفشي الإصابات بـ"فيروس كورونا".

وأكد مصدر من "لارام"، في تصريح لهسبريس، أن توقيف الرحلات مؤقت، في انتظار التطورات المرتبطة بفرض السلطات الإيطالية الحجر الصحي على المدينتين.

كما أشار، أيضا، إلى أن المعطى يتعلق بتعليق رحلة يومية للخطوط الملكية نحو ميلانو، و3 رحلات في الأسبوع نحو مدينة البندقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رأي الأحد 08 مارس 2020 - 13:41
يجب على السلطات أيضا فعل العكس أي منع قدوم الرحلات من مختلف الدول التي تحتوي على مصابين بالفيروس بعدد كبير بشكل مؤقت كالصين وإيطاليا وإيران و.... للحد من انتشار الفيروس.
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2 - marocaine98 الأحد 08 مارس 2020 - 13:50
هذه الأشياء لازم تعمل من شحال حفاظا على سلامة المواطنين ، إلغاء الرحلات لا من الصين و إيطاليا و كل دولة متفشي فيها الفيروس
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3 - وسيم الأحد 08 مارس 2020 - 13:53
قرار جد متاخر ولم ياتي من قناعة بل جاء من ايطاليا واكتفي فقط بمدينتين والله عضيم لهاد سلطة لخاصهم شي طاءرة في تجاه بؤرة مرض بش ارتاحو مغاربة وكان القرارات ننتضر ان تاتينا من سماء او من كوكب اخر
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