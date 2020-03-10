صور فوتوغرافية توثق بواشنطن "تاريخ المغرب"

امبارك بوعلي

اختارت "الشبكة المغربية الأمريكية" الاحتفاء بالتراث المغربي وتسليط الضوء على أهم المحطات التاريخية للمملكة المغربية بوصفها فضاء للتعايش السلمي بين الأديان ومجالا للتلاقي بينها، وذلك من خلال تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية القديمة خلال الحدث السنوي "يوم المغرب" المقرر تنظيمه في 25 و26 يوليوز المقبل بمدينتي آلكسندريا وواشنطن.

وستنظم هذه التظاهرة تحت عنوان "صور تاريخ المغرب عبر الزمن"، وستعرف عرض مجموعة من الصور التي تعود إلى عهد الحماية والمرحلة المباشرة لما بعد الاستقلال.

كما سيتم اطلاع الجمهور الأمريكي والعربي بأمريكا على عدد من الصور التي تؤرخ لعدد من المدن والأحياء المغربية خلال بداية القرن العشرين، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التاريخية التي وقعها المغرب مع عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر المملكة أول دولة تعترف باستقلالها.

أيضا، ستعرض خلال هذه التظاهرة تشكيلة من الصور الفوتوغرافية وأشرطة فيديو تؤرخ لعدد من الأحياء اليهودية المغربية.

واعتادت "الشبكة المغربية الأمريكية" الاحتفاء كل عام بالمملكة المغربية عبر تظاهرة "يوم المغرب" (Morocco Day) بعد حصولها على اعتراف رسمي في هذا الشأن، من قبل عمادة مدينتي "واشنطن العاصمة" و"آلكسندريا".

وقررت "الشبكة المغربية الأمريكية" التعريف بالمغرب كبلد للتسامح والتعايش بين الأديان، مع إبراز الخصوصية المغربية المتميزة بغنى الموروث الإسلامي واليهودي المغربي على الخصوص. وقد جرى اختيار "صور تاريخ المغرب عبر الزمن" شعارا لدورة العام 2020.

وستعرف الدورة مشاركة زهور رحيحل، محافظة المتحف اليهودي المغربي، التي تعد "أيقونة" للتعايش بين الأديان في العالمين العربي والإسلامي قاطبة، كأول خبيرة عربية مسلمة تتحمل مهمة الحفاظ على التراث اليهودي المغربي، وتسخر المتحف كمنصة للقاء والتواصل والتلاقح بين الشباب المغاربة بجميع مشاربهم الدينية.

وعلى هامش هذه التظاهرة، ستعقد لقاءات ميدانية تجمع ضيوف التظاهرة من مقاولين وفنانين مغاربة بمسؤولين ومنتخبين وصناع القرار بمدينة ألكسندريا التي تضم أكبر عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بمنطقة واشنطن الكبرى، والتي تعتبر كذلك إحدى أعرق المدن الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تحتضن العاصمة الأمريكية يوم 27 مارس الجاري "يوم المغرب بواشنطن"، الذي سيعرف مشاركة عدد من المقاولين الشباب المغاربة ونخبة من السياسيين والاقتصادين بالعاصمة الأمريكية.