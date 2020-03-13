كورونا.. سفارة المغرب بأوكرانيا تتواصل مع الجالية

هسبريس من الرباط

دعت سفارة المملكة المغربية بكييف كافة المواطنات والمواطنين القاطنين بأوكرانيا وجورجيا وجمهورية أرمينيا إلى احترام الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها السلطات الأوكرانية، بوضع أوكرانيا في حالة الحجر الصحي لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة الجميع وللمساهمة الفعالة في الحد من انتشار هذا الفيروس.

وللتواصل مع أفراد الجالية المغربية وتقديم المساعدة الضرورية في هذا الشأن، خصصت سفارة المملكة المغربية بكييف رقما هاتفيا خاصا وبريدا إلكترونيا، هما: 00380731785247 - Moroccanembassy.kiev @gmail.com

وأضافت السفارة، في إعلان صادر عنها، أنه احتراما للإجراءات المتخذة من طرف السلطات الأوكرانية في الفترة الممتدة من 12 مارس إلى 03 أبريل 2020، "يستحسن القدوم إلى السفارة للاستفادة من الخدمات القنصلية في الحالات الضرورية القصوى (جواز السفر، رخصة المرور، حالات الوفيات ...)".