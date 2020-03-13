خلية أزمة حول "كورونا" للتواصل مع مغاربة نيويورك‬

رشيد بيجيكن

أقدمت القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على إحداث خلية أزمة داخل القنصلية، بشأن تفشي فيروس "كورونا" بأمريكا، قصد "التواصل مع المواطنات والمواطنين المغاربة لمواكبة تطورات ومستجدات وضعهم الصحي".

وأهابت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك، ضمن بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بكافة أفراد الجالية المغربية بـ"احترام الإجراءات الاحترازية التي وضعتها المصالح الأمريكية المختصة، واللجوء على وجه الاستعجال إلى المراكز الطبية عند الشعور بأعراض الإصابة بالفيروس المذكور".

وفي السياق ذاته، حثت القنصلية العامة للمغرب بنيويورك المواطنين المغاربة على "ضرورة إبلاغ السلطات بمنطقة إقامتهم، إلى جانب إخبار القنصلية العامة بكل حالة تستدعي الاستعجال في تقديم الدعم والمساعدة"، إذ وضعت أرقاما هاتفية من أجل ذلك.

وتأتي خطوة القنصلية العامة للمغرب بنيويورك في إطار "مواكبة تطورات انتشار فيروس "كورونا"، وحرصا منها على سلامة الجالية المغربية المقيمة بأمريكا، وفي إطار الجهود المبذولة والتتبع المستمر بهدف حماية المواطنين المغاربة بأمريكا".