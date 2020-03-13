24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:38
|13:42
|17:00
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوداد يعمق جراح طنجة ويستعيد صدارة البطولة
- مضامين تقرير "مجلس بوعياش" حول الريف تجلب انتقادات حقوقية
- النيابة العامة تسجّل 400 شكاية إلكترونية في شهر
- كورونا والمضاربات التجارية
- المملكة تعلن إلغاء الرحلات الجوية المتجهة والقادمة من إسبانيا
بعد الجارة الشمالية .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر (5.00)
كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)
- أسعار المحروقات "تتكسر" بالمغرب.. 95 سنتيما للبنزين و82 للغزوال - (116)
- العثماني: نراقب مخالطي المصابين بكورونا .. والوباء يتطلب الجدية - (76)
- بعد الجارة الشمالية .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر - (74)
- قانون البطاقة الوطنية "يتجاهل" اللغة الأمازيغية - (63)
- المغرب يقرر تعليق النقل البحري من وإلى إسبانيا بسبب كورونا - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خلية أزمة حول "كورونا" للتواصل مع مغاربة نيويورك
أقدمت القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على إحداث خلية أزمة داخل القنصلية، بشأن تفشي فيروس "كورونا" بأمريكا، قصد "التواصل مع المواطنات والمواطنين المغاربة لمواكبة تطورات ومستجدات وضعهم الصحي".
وأهابت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك، ضمن بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بكافة أفراد الجالية المغربية بـ"احترام الإجراءات الاحترازية التي وضعتها المصالح الأمريكية المختصة، واللجوء على وجه الاستعجال إلى المراكز الطبية عند الشعور بأعراض الإصابة بالفيروس المذكور".
وفي السياق ذاته، حثت القنصلية العامة للمغرب بنيويورك المواطنين المغاربة على "ضرورة إبلاغ السلطات بمنطقة إقامتهم، إلى جانب إخبار القنصلية العامة بكل حالة تستدعي الاستعجال في تقديم الدعم والمساعدة"، إذ وضعت أرقاما هاتفية من أجل ذلك.
وتأتي خطوة القنصلية العامة للمغرب بنيويورك في إطار "مواكبة تطورات انتشار فيروس "كورونا"، وحرصا منها على سلامة الجالية المغربية المقيمة بأمريكا، وفي إطار الجهود المبذولة والتتبع المستمر بهدف حماية المواطنين المغاربة بأمريكا".