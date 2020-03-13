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كُتّاب وآراء
سفارة المملكة بمدريد توصي بتتبع النصائح الطبية
أعلنت سفارة المملكة المغربية بالعاصمة مدريد عن تتبعها بدقة واهتمام ما تعيشه إسبانيا بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".
ونصحت التمثيلية الدبلوماسية المواطنين المغاربة بجل التراب الإسباني بتتبع النصائح والإرشادات المقدمة لهم من طرف مسؤولي الصحة بجل المدن التي يقطنونها.
وشددت السفارة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على أنه في حالة وجود أي صعوبة أو حاجة إلى المساعدة الاتصال بأرقام قنصلياتها بكل من ألميريا والجزيرة الخضراء وبرشلونة وخيرونا وطارغونا وبيلباو ومورسيا وإشبيلية وفالنسيا ولاس بالماس ومايوركا.