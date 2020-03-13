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الرئيسية | مغاربة العالم | سفارة المملكة بمدريد توصي بتتبع النصائح الطبية

سفارة المملكة بمدريد توصي بتتبع النصائح الطبية

سفارة المملكة بمدريد توصي بتتبع النصائح الطبية
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 13:25

أعلنت سفارة المملكة المغربية بالعاصمة مدريد عن تتبعها بدقة واهتمام ما تعيشه إسبانيا بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

ونصحت التمثيلية الدبلوماسية المواطنين المغاربة بجل التراب الإسباني بتتبع النصائح والإرشادات المقدمة لهم من طرف مسؤولي الصحة بجل المدن التي يقطنونها.

وشددت السفارة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على أنه في حالة وجود أي صعوبة أو حاجة إلى المساعدة الاتصال بأرقام قنصلياتها بكل من ألميريا والجزيرة الخضراء وبرشلونة وخيرونا وطارغونا وبيلباو ومورسيا وإشبيلية وفالنسيا ولاس بالماس ومايوركا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من خارج الوطن الجمعة 13 مارس 2020 - 13:47
الاحتياط الوحيد وتفادي العدوى هي إغلاق الرحلات الدولية إلى إشعار آخر قلنا هذا مرارا و تكرارا أخوكم في الله من خارج الوطن
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3
2 - تمخض الجبل فولد فأرا الجمعة 13 مارس 2020 - 14:04
مشكورين على هدا المجهود الجبار، صراحة لولا نصيحتكم هاته لتهت في إيجاد الحل.
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-1
3 - ESPANIA الجمعة 13 مارس 2020 - 14:13
والله الى جوبوا ليك ولن يقدم لك اي مساعدة عليكم بلاتصال بالسلطة الاسبانية او مستشفى انا غير بغيت المعلومات عن البطاقة الوطنيىة لا احد يجيب
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