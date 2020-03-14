سفارة المملكة بالأرجنتين تحدث خلية لليقظة لفائدة أفراد الجالية

هسبريس - و.م .ع

أعلنت سفارة المملكة بالأرجنتين عن إحداث خلية لليقظة لفائدة الجالية المغربية من أجل تقديم المساعدة والدعم لأفرادها، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بهذا البلد الجنوب أمريكي.

وأكدت سفارة المغرب ببوينوس آيريس في بيان أنها تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 بالأرجنتين، إحدى الدول الجنوب أمريكية الأكثر تضررا من انتشار هذا الوباء.

وفي هذا الإطار، تدعو السفارة جميع أفراد الجالية المغربية في الأرجنتين إلى اتخاذ اجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات الأرجنتينية.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا بين أفراد الجالية المغربية، داعية إياهم إلى الاتصال في الحالات المستعجلة بالسفارة عبر الرقم الهاتفي التالي: 1123257404.

وأعلنت الأرجنتين، التي سجلت نحو 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حالة طوارئ صحية أول أمس الخميس بعد تأكيد حالات عدوى بالفيروس على الصعيد المحلي.