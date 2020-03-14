سفارتا المغرب ببولونيا والنمسا تحدثان خلايا للتتبع

هسبريس من الرباط

أعلنت سفارة المملكة المغربية ببولونيا، اليوم، إحداث خلية للتتبع والتواصل لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، مؤكّدة أنها أحدثت خلية للتتبع والتواصل لمواكبة أوضاع المغاربة المقيمين ببولونيا ومساعدتهم على تجاوز هذا الوضع الاستثنائي. كما اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالجمهورية.

وأفاد بلاغ لسفارة المملكة أنها قررت تشكيل لجنة للتتبع والتواصل، في سياق التطورات التي يعرفها الوباء المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حرصا منها على سلامة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار البولونية، ومتابعة أوضاعهم تماشيا مع الإرشادات الوقائية التي أصدرتها السلطات البولونية بهذا الخصوص.

وأهابت سفارة المملكة بالمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين ببولونيا، العمل على الالتزام التام بالإرشادات والإجراءات المعتمدة من طرف سلطات بلد الإقامة. كما وضعت رهن إشارتهم رقما هاتفيا (+4822/8496341) يمكن الاتصال به عند الاقتضاء، من أجل متابعة ومواكبة أحوالهم.

وأعلن رئيس الوزراء البولوني ماتيوش مورافيتسكي، مساء أمس، قرار بلاده فرض "حالة الطوارئ الوبائية"، موضحا أن اعتماد "حالة طوارئ وبائية" يسمح بفرض قيود إضافية ضرورية لوقف انتشار الفيروس.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن "بولونيا قررت إغلاق حدودها مؤقتا، وسيخضع جميع البولونيين الذين يعودون إلى البلاد من أي دولة خارجية للحجر الصحي لمدة 14 يوما". كما "لن يسمح للأجانب بدخول البلاد مؤقتا، مع استثناءات"، مضيفا أنه سيتم "إغلاق الحدود البولونية، مبدئيا، لمدة 10 أيام، مع إمكانية التمديد لمدة 20 يوما أخرى أو 30 يوما إذا اقتضى الأمر ذلك"، معتبرا أنه في الوضع الحالي "لا يمكن لبولونيا فتح الحدود أمام الأجانب".

وفي السياق ذاته، أعلنت سفارة المغرب بالنمسا عن إحداث خلية للتتبع والمواكبة لفائدة أفراد الجالية المغربية، مشيرة إلى أنها وضعت رهن إشارة المواطنين والمواطنات بمختلف مناطق النمسا خطا هاتفيا مفتوحا على مدار الساعة، إضافة إلى بريد إلكتروني على مستوى سفارة وقنصلية المملكة بفيينا.

وأكدت سفارة المملكة بالنمسا "عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى الآن في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالنمسا"، موضّحة أن أفراد الجالية المغربية يمكنهم الاتصال بالسفارة على الرقم 0043158866651، أو بالقنصلية على الرقم 00436769596544، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]