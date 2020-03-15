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الرئيسية | مغاربة العالم | المغرب يقدّم الدعم لأفراد الجالية بالبحرين وروسيا

المغرب يقدّم الدعم لأفراد الجالية بالبحرين وروسيا

المغرب يقدّم الدعم لأفراد الجالية بالبحرين وروسيا
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 14:05

أعلنت سفارة المملكة المغربية في روسيا، اليوم الأحد، عن إحداث خلية للتتبع والتواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك، وذلك في إطار مواكبتها للتطورات المتعلقة بوباء الفيروس التاجي "كوفيد 19".

وفي هذا السياق، أكدت سفارة المملكة المغربية بموسكو أنها أحدثت خلية للتتبع والتواصل لمواكبة أوضاع المغاربة المقيمين بروسيا ومساعدتهم على تجاوز هذا الوضع الاستثنائي، واتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لفائدتهم.

وأشار بلاغ لسفارة المملكة بموسكو إلى أنه تم وضع الرقمين الهاتفين (79853661240+) و(79161442750+) رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة في روسيا الاتصال بهما عند الاقتضاء والضرورة.

وفي السياق ذاته، أعلنت سفارة المملكة المغربية بالمنامة عن إحداث خلية أزمة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، من أجل التواصل مع جميع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالبحرين والرد على استفساراتهم، وذلك "تبعا للإجراءات الاحترازية التي اتخذنها المملكة المغربية ومملكة البحرين الشقيقة للوقاية من انتشار فيروس كورونا".

ودعت السفارة أفراد الجالية إلى التقيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية المختصة، والتواصل مع شركات الطيران للنظر في رحلاتهم المجدولة مسبقا.

كما وضعت السفارة المغربية بالمنامة رهن إشارة أفراد الجالية المقيمة بالبحرين رقم الهاتف: 17180444، ورقم الفاكس: 17180555، والبريد الإلكتروني [email protected]، للتواصل مع خلية الأزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Adilos Kenitra الأحد 15 مارس 2020 - 14:17
المغرب يقدّم الدعم لأفراد الجالية بالبحرين وروسيا : إحداث خلية للتتبع والتواصل...
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2 - سفح الجبل الأحد 15 مارس 2020 - 14:27
قرار متأخر جدا حسبي الله ونعم الوكيل
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3 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 14:31
للأسف بعد أن فات الأوان!أحمل كامل المسؤولية للحكومة في التهاون الكبييير في التعامل مع هاته الجائزة.
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4 - مغربي غيور الأحد 15 مارس 2020 - 14:31
نداء الى اخوتي المغاربة عبر ربوع المملكة الكل يلتزم بيته بدون تخزين او تكديس الغذاء لا تخرجو الا للضرورة القصوى فقط للتبضع ممنوع السلام باليد او المقاهي التزمو بيوتكم يرحمكم الله وعليكم بالنظافة والدعاء وعدم تخزين الطعام الكثير لان ذالك منهي عنه وصيصيب الاقتصاد الوطني بالشلل
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5
5 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 14:41
و المغاربة ليىفالمغرب؟ منعو عليهم الدعم
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6 - ريان الأحد 15 مارس 2020 - 14:44
شوفو ماديرو الشعب المغربي في الداخل اما ناس الخاريج قادين بروسهم
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