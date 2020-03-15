المغرب يقدّم الدعم لأفراد الجالية بالبحرين وروسيا

هسبريس من الرباط

أعلنت سفارة المملكة المغربية في روسيا، اليوم الأحد، عن إحداث خلية للتتبع والتواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك، وذلك في إطار مواكبتها للتطورات المتعلقة بوباء الفيروس التاجي "كوفيد 19".

وفي هذا السياق، أكدت سفارة المملكة المغربية بموسكو أنها أحدثت خلية للتتبع والتواصل لمواكبة أوضاع المغاربة المقيمين بروسيا ومساعدتهم على تجاوز هذا الوضع الاستثنائي، واتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لفائدتهم.

وأشار بلاغ لسفارة المملكة بموسكو إلى أنه تم وضع الرقمين الهاتفين (79853661240+) و(79161442750+) رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة في روسيا الاتصال بهما عند الاقتضاء والضرورة.

وفي السياق ذاته، أعلنت سفارة المملكة المغربية بالمنامة عن إحداث خلية أزمة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، من أجل التواصل مع جميع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالبحرين والرد على استفساراتهم، وذلك "تبعا للإجراءات الاحترازية التي اتخذنها المملكة المغربية ومملكة البحرين الشقيقة للوقاية من انتشار فيروس كورونا".

ودعت السفارة أفراد الجالية إلى التقيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية المختصة، والتواصل مع شركات الطيران للنظر في رحلاتهم المجدولة مسبقا.

كما وضعت السفارة المغربية بالمنامة رهن إشارة أفراد الجالية المقيمة بالبحرين رقم الهاتف: 17180444، ورقم الفاكس: 17180555، والبريد الإلكتروني [email protected]، للتواصل مع خلية الأزمة.