المغرب يساند الجالية بهولندا والسعودية والجزائر‎

هسبريس من الرباط

أهابت سفارات المملكة المغربية بكل من هولندا والمملكة العربية السعودية والجزائر، اليوم، بأفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه البلدان، التقيد بالإرشادات المرتبطة بالإجراءات الاحترازية المتخذة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت سفارات المملكة المغربية بالدول المذكورة، في بلاغات لها، أن هذه الإرشادات تأتي في إطار الحرص على تفادي انتشار العدوى في أوساط الجالية المغربية، واحتراما للتدابير المتخذة من طرف السلطات الهولندية والسعودية والجزائرية لمواجهة هذا الوباء.

وعن الجالية المغربية المقيمة بهولندا، أشار بلاغ السفارة المغربية إلى أن هذه الإرشادات تشمل تأجيل الإجراءات الإدارية غير المستعجلة إلى وقت آخر، وتلافي ولوج مقرات القنصليات العامة الأربع، إلا عند الحاجة الملحة، واحترام التوقيت المؤقت لاستقبال المرتفقين في القنصليات العامة، والمحدد من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 14:00 بعد الزوال.

وحسب المصدر ذاته فإن الولوج إلى مقرات القنصليات العامة الأربع في الحالات الاستعجالية القصوى مسموح فقط للمواطنات والمواطنين المعنيين بالأمر، ولن يسمح لمرافقيهم، كما يحدد عدد المرتفقين المسموح لهم بالولوج تباعا في 10 أشخاص بالتوالي.

وودعت سفارة المملكة بهولندا أفراد الجالية المغربية إلى الاتصال، عند الحاجة الملحة، بالسفارة بلاهاي :0031685279488-0031685279276 والقنصلية العامة بأمستردام 0031685291300، والقنصلية العامة بروتردام 0031639053410، والقنصلية العامة بدين بوش 0031616010107، والقنصلية العامة بأوتريخت 0031626491030، ومركز الاتصال بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 08000223848.

وبالمملكة العربية السعودية، دعت السفارة المغربية الجالية إلى التواصل معها للجواب عن الاستفسارات وتقديم الإرشادات المطلوبة في هذا الباب على الرقم 009665150428810 أو عبر البريد الإلكتروني للسفارة، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قررت فتح وتجهيز 20 مستشفى رئيسيا وخمس مستشفيات احتياطية لاستقبال والتعامل مع الحالات الحاملة للفيروس بمختلف مدن المملكة.

وبالجزائر، أوضح البلاغ أن الخلية أحدثت داخل السفارة، وكذا بقنصليات المملكة بالجزائر العاصمة، ووهران وسيدي بلعباس. ووضعت رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة هناك أرقام للاتصال بسفارة المملكة بالجزائر العاصمة: 023527644، 023527645، 0797302522، والقنصلية العامة للمملكة بالجزائر العاصمة 021697094، 021698966، 0540245096، والقنصلية العامة للمملكة بوهران041336511، 041336514، 0559307186، والقنصلية العامة للمملكة بسيدي بلعباس048745874، 0675397517.

وأشارت السفارة المغربية إلى أنه تقرر، بشكل مؤقت، استقبال أفراد الجالية المغربية بالقنصليات العامة الثلاث من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس، مضيفة أن القنصلية ستخصص لجوازات السفر، وتسجيل المواليد والوفيات ولبطاقة التعريف الوطنية، ورخص المرور عند الحاجة.