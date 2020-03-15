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الرئيسية | مغاربة العالم | المغرب يساند الجالية بهولندا والسعودية والجزائر‎

المغرب يساند الجالية بهولندا والسعودية والجزائر‎

المغرب يساند الجالية بهولندا والسعودية والجزائر‎
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 17:25

أهابت سفارات المملكة المغربية بكل من هولندا والمملكة العربية السعودية والجزائر، اليوم، بأفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه البلدان، التقيد بالإرشادات المرتبطة بالإجراءات الاحترازية المتخذة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت سفارات المملكة المغربية بالدول المذكورة، في بلاغات لها، أن هذه الإرشادات تأتي في إطار الحرص على تفادي انتشار العدوى في أوساط الجالية المغربية، واحتراما للتدابير المتخذة من طرف السلطات الهولندية والسعودية والجزائرية لمواجهة هذا الوباء.

وعن الجالية المغربية المقيمة بهولندا، أشار بلاغ السفارة المغربية إلى أن هذه الإرشادات تشمل تأجيل الإجراءات الإدارية غير المستعجلة إلى وقت آخر، وتلافي ولوج مقرات القنصليات العامة الأربع، إلا عند الحاجة الملحة، واحترام التوقيت المؤقت لاستقبال المرتفقين في القنصليات العامة، والمحدد من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 14:00 بعد الزوال.

وحسب المصدر ذاته فإن الولوج إلى مقرات القنصليات العامة الأربع في الحالات الاستعجالية القصوى مسموح فقط للمواطنات والمواطنين المعنيين بالأمر، ولن يسمح لمرافقيهم، كما يحدد عدد المرتفقين المسموح لهم بالولوج تباعا في 10 أشخاص بالتوالي.

وودعت سفارة المملكة بهولندا أفراد الجالية المغربية إلى الاتصال، عند الحاجة الملحة، بالسفارة بلاهاي :0031685279488-0031685279276 والقنصلية العامة بأمستردام 0031685291300، والقنصلية العامة بروتردام 0031639053410، والقنصلية العامة بدين بوش 0031616010107، والقنصلية العامة بأوتريخت 0031626491030، ومركز الاتصال بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 08000223848.

وبالمملكة العربية السعودية، دعت السفارة المغربية الجالية إلى التواصل معها للجواب عن الاستفسارات وتقديم الإرشادات المطلوبة في هذا الباب على الرقم 009665150428810 أو عبر البريد الإلكتروني للسفارة، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قررت فتح وتجهيز 20 مستشفى رئيسيا وخمس مستشفيات احتياطية لاستقبال والتعامل مع الحالات الحاملة للفيروس بمختلف مدن المملكة.

وبالجزائر، أوضح البلاغ أن الخلية أحدثت داخل السفارة، وكذا بقنصليات المملكة بالجزائر العاصمة، ووهران وسيدي بلعباس. ووضعت رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة هناك أرقام للاتصال بسفارة المملكة بالجزائر العاصمة: 023527644، 023527645، 0797302522، والقنصلية العامة للمملكة بالجزائر العاصمة 021697094، 021698966، 0540245096، والقنصلية العامة للمملكة بوهران041336511، 041336514، 0559307186، والقنصلية العامة للمملكة بسيدي بلعباس048745874، 0675397517.

وأشارت السفارة المغربية إلى أنه تقرر، بشكل مؤقت، استقبال أفراد الجالية المغربية بالقنصليات العامة الثلاث من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس، مضيفة أن القنصلية ستخصص لجوازات السفر، وتسجيل المواليد والوفيات ولبطاقة التعريف الوطنية، ورخص المرور عند الحاجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Nederlander الأحد 15 مارس 2020 - 18:00
المرجو من حكومة العثماني ان تساند الجالية ال مغربية العالقة بالمغرب و المواطنون المغاربة العالقين بالديار الاوربية.لا اقل ولا أكثر.
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2 - ضياء الأحد 15 مارس 2020 - 18:03
عمرني من زيد ندخل شي أورو للمغرب. كمية الحقد إتجاه مغاربة الخارج من صحاب شري ميكرفون ودير قناة دون تدخل الدولة كيورينا أننا مجرد أرقام مالية.
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3 - كريم الأحد 15 مارس 2020 - 18:05
المشكل مطروح مع العالقين وليس مع المقيمين , هؤلا ء هم الذين يبحثون عن وسيلة لنقلهم الى المفرب وخاصة العمال في الجزائر الذين تجاوزت مدة اقامتهم ثلاثة أشهر وعليهم مغادرة الجزائر والا أصبحوا مقيمين غير شرعيين وعددهم بالالوف وأغلبهم في وهران وفي الجزائر العاصمة
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4 - Boycott الأحد 15 مارس 2020 - 18:24
هدوك المغاربة لي ماخليتوهمش يدخلو من سبتة ومليلية ماشي جالية?ام باغين تساندوهم من البعد.ادعو المهاجرين المغاربة الى التوقف عن ارسال العملة لمدة 3 اشهر حتى نفهم هل لدينا وطن ام يريدون فقط فلوسنا.لماذا رحلو الطلبة من الصين واغلقو الحدود في وجه من يساهم في وقوف البلاد ولايهرب الاموال منها
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5 - فاتي الأحد 15 مارس 2020 - 18:25
الحجر الصحي ثم الحجر الصحي !! تكفينا النتائج الحالية التي كانت سببها تهاون الدولة في حجر القادمين للبلاد
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6 - رشيد الأحد 15 مارس 2020 - 18:32
ومذا عن المهاجرين المغاربة من هولندا العالقين في المطارات والموانئ ؟؟؟ ما الحل من أجل تسهيل عودة هؤلاء المواطنين الى بلدان اقامتهم وذالك بعد إلغاء تذاكرهم !!!!
من يدلهم ؟؟
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