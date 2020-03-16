ترحيل المغاربة العالقين بـ"الخزيرات" إلى إيطاليا

هسبريس من الرباط

تدخلت السلطات المغربية، بتنسيق مع سفارة المغرب بمدريد والقنصلية العامة بالخزيرات، مساء الأحد، لنقل المغاربة العالقين بميناء الجزيرة الخضراء إلى المدن الأوروبية التي يقطنون بها.

مصدر هسبريس أورد أن السلطات الحكومية المغربية، وفرت 4 حافلات لنقل العالقين بالجزيرة الخضراء، والمقدر عددهم بـ134 شخصا يقيمون بإيطاليا.

وأكد المصدر ذاته أن المواطنين المغاربة المتواجدين بالميناء منذ تفعيل قرار تعليق الرحلات البحرية والجوية بين المغرب وإسبانيا، سيغادرون على متن الحافلات لعدم وجود حل بديل.

وطالب عدد من المغاربة القادمين من إيطاليا بالسماح لهم بالدخول إلى المغرب، غير أن تعليق الرحلات البحرية والجوية بين المغرب وإسبانيا حال دون تلبية طلبهم، قبل أن تتدخل السلطات المغربية بعد تصاعد الاحتجاجات، وتقرر إعادتهم إلى المدن التي يستقرون بها على متن حافلات.

وسبق للسلطات المغربية أن قررت تعليق الرحلات البحرية والجوية مع عدد من الدول، في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد "كوفيد 19"، قبل أن يتقرر، الأحد، إيقاف الرحلات إلى كل الدول حتى إشعار آخر.

ولازال عدد من المواطنين المغاربة عالقين بمدينة سبتة ومليلية، إذ يطالبون بتمكينهم من العودة إلى المغرب، مشددين على أنهم يعانون الأمرين جراء الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد القرار الفجائي بإغلاق الحدود.

وعلمت هسبريس أن خلية أزمة على مستوى وزارة الخارجية المغربية تتابع الوضع، وتبحث عن حلول لوضعية المغاربة العالقين في مختلف الدول.