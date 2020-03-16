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الرئيسية | مغاربة العالم | ترحيل المغاربة العالقين بـ"الخزيرات" إلى إيطاليا

ترحيل المغاربة العالقين بـ"الخزيرات" إلى إيطاليا

ترحيل المغاربة العالقين بـ"الخزيرات" إلى إيطاليا
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 00:30

تدخلت السلطات المغربية، بتنسيق مع سفارة المغرب بمدريد والقنصلية العامة بالخزيرات، مساء الأحد، لنقل المغاربة العالقين بميناء الجزيرة الخضراء إلى المدن الأوروبية التي يقطنون بها.

مصدر هسبريس أورد أن السلطات الحكومية المغربية، وفرت 4 حافلات لنقل العالقين بالجزيرة الخضراء، والمقدر عددهم بـ134 شخصا يقيمون بإيطاليا.

وأكد المصدر ذاته أن المواطنين المغاربة المتواجدين بالميناء منذ تفعيل قرار تعليق الرحلات البحرية والجوية بين المغرب وإسبانيا، سيغادرون على متن الحافلات لعدم وجود حل بديل.

وطالب عدد من المغاربة القادمين من إيطاليا بالسماح لهم بالدخول إلى المغرب، غير أن تعليق الرحلات البحرية والجوية بين المغرب وإسبانيا حال دون تلبية طلبهم، قبل أن تتدخل السلطات المغربية بعد تصاعد الاحتجاجات، وتقرر إعادتهم إلى المدن التي يستقرون بها على متن حافلات.

وسبق للسلطات المغربية أن قررت تعليق الرحلات البحرية والجوية مع عدد من الدول، في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد "كوفيد 19"، قبل أن يتقرر، الأحد، إيقاف الرحلات إلى كل الدول حتى إشعار آخر.

ولازال عدد من المواطنين المغاربة عالقين بمدينة سبتة ومليلية، إذ يطالبون بتمكينهم من العودة إلى المغرب، مشددين على أنهم يعانون الأمرين جراء الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد القرار الفجائي بإغلاق الحدود.

وعلمت هسبريس أن خلية أزمة على مستوى وزارة الخارجية المغربية تتابع الوضع، وتبحث عن حلول لوضعية المغاربة العالقين في مختلف الدول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Samir الاثنين 16 مارس 2020 - 00:43
هذا خطأ فادح من المهاجرين الذين لم يحترموا الحجر المنزلي ببلدانهم.
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73
2 - سنفور مفكر الاثنين 16 مارس 2020 - 00:46
يجب على وزارة الصحة المغربية ان تحتويهم وذلك بإنشاء مستشفى على شكل (مخيمات على الأقل) داخل الحدود المغربية و الإحتفاظ بهم في حجور صحية منفردة مدة أسبوعين ليتبين من بينهم المصاب وغير المصاب بالفيروس هذه هي الخطة التي نهجتها الصين في البداية، فغضبة الجالية قد تسبب حزنا عميقا في نفسيتهم ونفسية ذويهم.
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-49
3 - عبد المنعم الاثنين 16 مارس 2020 - 00:49
كان على الدولة أن تسمح لهم بالدخول لكن شرط مباشرة الى الحجز الصحي وجلوسهم فيه المدة الكافية للتأكد عدم حملهم الفيروس فهم بالنهاية اخواننا ومن جلدتنا فلو وفرت لهم الدولة شروط عيشهم هنا كما توفرها لهم الدول الأوروبية لما غادرو بلادنا
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-46
4 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 00:50
قرار حكيم من السلطات. كنتمنا يديرو حل لهادوك لي حاصلين مازال و في نفس الوقت يديرو حجر صحي في المغرب كامل لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اللهم نصبرو أسبوعان ولا نتكرفصو حياتنا كاملا مع آلام لي غايبقا مور هاد الجايحا
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53
5 - بلقزيز الاثنين 16 مارس 2020 - 00:55
أوقات الأزمة تتطلب قرارات جريئة كهذه.. ومن يمن علينا ب 2 أورو اللي تايجيب فالصيف غي بلا مايجي مازال . وتحية للجالية المغربية الواعية التي فضلت البقاء في بلد الاقامة
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25
6 - خالد الاثنين 16 مارس 2020 - 00:56
استغرب لمثل هؤلاء واش عارفين كل الحالات المرضية بالمغرب جاتنا من برا ومزال مصرين يدخلو حتى هما واش من نيتهم على السلطات ان تم استقدامهم ان تضعهم في الحجر الصحي عشرين يوما على الاقل بعدها مرحبا بهم راها بلادهم عيب وحشومة جايين في مثل هذه الظروف الكارثية لاااااش زعما احسن طبيا من ايطاليا وفرنسا واسبانيا
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26
7 - مار الاثنين 16 مارس 2020 - 01:00
ان المواطن هو الجزء الرئيسي والفعال في الحل للخروج باذن الله من معظلة كورونا.
فكل من يحب وطنه ويريد ان يخدمها ويكون وطنيا من الدرجة الاولى ما عليه الا بالالتزام:
1- الالتزام بنصائح وزارة الصحة للوقاية غسل اليدين بالصابون مرارا وتكرارا تفادي المصافحة الخ
2- الالتزام ببيته وعدم الخروج الا لضرورة الملحة
هكذا ياعزيزي المواطن ستكون قدمت اكبر خدمة لوطنك في هاذ الساعة. وطنك لا يرغب منك الا بان تجلس في منزلك. واعلم ان كل واحد اصيب قد يصل مدى عدواه ل 156 شخصا في ظرف اسبوعين. وكل واحد من هاذ 156 من اصيب جراء استهتارك واستصغارك لللامور هو ذنب فوق رقبتك الى يوم الحساب. وتكون بتصرفاتك المستهترة الاستصغارية قد اسات لوطنك واسات لبني جلدتك وضلمت نفسك بظلمك للاخرين.
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23
8 - omar الاثنين 16 مارس 2020 - 01:08
يحيى العدل يحيى. العدل. نعم لا رجوع
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14
9 - monir الاثنين 16 مارس 2020 - 01:10
يجب حضر التجول مدة 30 يوم وبعد نهاية المدة يتم تطبيق عزل للمدن مدة 21 يوم يتبعها عزل للجهات لتعود الامور لمجاريها كما يجب نصب خيام للاستشفاء
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5
10 - صبرينا الاثنين 16 مارس 2020 - 01:19
خايفين من الموت وهاربين لي أجلو قريب يتسالا راه غيودع الدنيا بهاذ الوباء كنتمنى لي فشي بلاد يجلس فيها بلا خوف وهلع كما امرنا نبينا عليه الصلاة والسلام
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8
11 - مغترب الاثنين 16 مارس 2020 - 01:23
اقرؤوا جيدا tweet الوزير الفرنسي ليومه الاحد 12h وهو موجود على الانترنت اللذي امر المغرب باعادة المواطنين الفرنسيين رغم توقف الرحلات :
Jean-Yves Le Drian
@JY_LeDrian
1Je me suis entretenu à nouveau avec mon ami et homologue Marocain Nasser Bourita ce matin, qui fait preuve de compréhension.
Jean-Yves Le Drian
@JY_LeDrian
2Une quarantaine de vols vers la France sont opérés aujourd’hui et demain depuis plusieurs villes marocaines, et d’autres suivront dans les jours qui viennent pour permettre aux français de rentrer. Plein soutien à toutes les équipes impliquées aux côtés de nos compatriotes.
الكل استهزا بالمغرب وكيف ترك مواطنيه عالقين في كل مكان...فهمتم قيمة المواطن عند الغرب.
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-13
12 - nacer الاثنين 16 مارس 2020 - 01:23
قرار حكيم، يستحسن رجوعهم لأن دخولهم إلى المغرب ممكن أن يضر عائلاتهم وجيرانهم
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13
13 - الشيخ الاثنين 16 مارس 2020 - 01:24
السلام عليكم
الفيروس ينتشر بسرعة
فائقة عبر العالم . لحد الآن و الحمد لله المغرب يسجل حالات محدودة بالمقارنة مع دول أخرى
ولكي لا يتفشى الفيروس ببلادنا أظن أن على السلطات منع اتجوال التلاميذ الذين لا يذهبون إلى المدرسة في الشوارع و ربما توقيف الحركة بالكامل بمختلف مدن المملكة كما فعلت الصين و إيطاليا قبل فوات الأوان. كما انه على الناس تفادي الإرتباك و يجب جعل الثقة في السلطات التي تقوم بمجهود كبير لا نراه و عدم الإنسياق وراء الشائعات. حفظ الله هذا الوطن من كل ذاء ووباء و دمتم في صحة جيدة
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10
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