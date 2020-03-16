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كُتّاب وآراء
فريق عمل مداوم يرد على استفسارات مغاربة العالم
إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبالنظر إلى ما له من انعكاسات على وضع المغاربة المقيمين بالخارج، قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بالرفع من اليقظة التواصلية عبر وضع فريق عمل مداوم للرد على مختلف أسئلة مغاربة العالم واستفساراتهم وتوجيههم، وذلك طيلة أيام الأسبوع عبر موقعها الإلكتروني: https://marocainsdumonde.gov.ma/-contact، وصفحة "فايسبوك": https://www.facebook.com/MDCMRE.MA.
وتأتي هذه الخطوات، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، للتكامل مع مختلف الإجراءات التي قامت بها مختلف سفارات وقنصليات المملكة المغربية التي أحدثت عددا من اللجان الخاصة، ووضعت عددا من الأرقام الهاتفية رهن إشارة المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما يسمح بالتتبع المستمر للوضع مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بمختلف البلدان المعنية.
وأكدت الوزارة المنتدبة أنها "تواكب هذه الوضعية المعقدة التي فرضتها ظروف انتشار هذه الجائحة، وتعمل جاهدة على حل مختلف الإشكالات، وهو ما يستدعي استحضار قيم الصبر والتضامن المتأصلة في الثقافة المغربية من أجل تجاوز هذه الظرفية"، مردفة: "كما نحث المغاربة المقيمين بالخارج بمختلف البلدان التي تعرف انتشار هذا الفيروس على التقيد بالإجراءات والتعليمات الخاصة، واحترام القرارات التي تتخذها سلطات دول الاستقبال حفاظا على سلامتهم وأمنهم الصحي".