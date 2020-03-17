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الرئيسية | مغاربة العالم | عائلة مغربية تنشد تدابير استثنائية لنقل جثة سيدة

عائلة مغربية تنشد تدابير استثنائية لنقل جثة سيدة

عائلة مغربية تنشد تدابير استثنائية لنقل جثة سيدة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:30

صعوبات كبيرة تواجه مغاربة العالم جرّاء غلق المملكة لحدودها كتدبير وقائي لحماية مواطنيها من انتشار فيروس كورونا المستجدّ؛ من الأمثلة على ذلك ما تعيشه أسرة مغربية بإيطاليا توفيت ربتها بمرض لا علاقة له بـ"كوفيد 19"، لكن إغلاق الحدود حال دون دفن جثمانها.

وبدأت قصة الفقيدة قبل أربعة أشهر عندما تبيّنت معاناتها من مرض التليف الرئوي وهي بالمغرب، فنقلها أبناؤها الذين يقطن بعضهم بإيطاليا إلى هذا البلد الأوروبي، قبل أن تتوفّى جراء مضاعفات مرضها في فترة تزامنت مع الحجر الصحي بفعل انتشار "كورونا".

الحبيب حكيم، ابن الراحلة، شدد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على أنّ وفاة والدته لو كانت بسبب المرض المستجدّ لما تحدّث عن إعادة جثمانها ليوارى الثرى بأرض الوطن حرصا على المصلحة العامّة، مؤكدا أن "لا علاقة لوفاتها بكورونا".

وذكر المتحدّث أنّ أبناء الفقيدة أنهوا إجراءات إعادة جثمانها في قنصلية المغرب، لكن "كلّ شيء أُغلِق مع إغلاق المغرب لحدوده الجوية"، موضحا أنهم كانوا يريدون أن ينقلوا الجثمان عبر برشلونة الإسبانية، ثم عبر حدود الخزيرات مع طنجة.

وطلب المصرّح حلّا في هذه الحالة الاستثنائية، لأن "العائلة تريد دفن جثمان الفقيدة بأرض الوطن تمسّكا بتقاليدنا المغربية".

وبعدما ذكّر بأن "إكرام الميت دفنه"، كشف حكيم أن جثمان والدته مازال في مشرحة مستوصف بميلانو الإيطالية، موردا أن تمديد سلطات ميلانو مدّة الانتظار لدفنها في مكان تختاره السلطات الصحية لاعتبارها متخلّى عنها من عشرة أيام إلى شهر لتفهّمهم الحالة، يدفعه ليطلب من السلطات المغربية مساعدة العائلة حتى تدفن الأم في أرض الوطن.

تجدر الإشارة إلى أنّ المغرب قد بدأ في الأسبوع السابق توقيف الرحلات التي تربطه بمجموعة من الدول التي تعرف انتشار فيروس "كورونا" من قبيل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، قبل أن يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى إشعار آخر، في إطار إجراءات الوقاية من انتشار فيروس "كوفيد 19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ابو سحابة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:41
الاحياء اولى من الاموات..رحمها الله ..ادعوا لها بالمغفرة اما الدفن فاينما دفنت فتلك ارض الله و دلك ايضا بلدكم الدي ياويكم و تاكلون من خيراته..انها حالة استثناء..علينا كلنا بالصبر و التضحية
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114
2 - مغربية خالصة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:41
الا يمكن دفنها هناك الى غاية انتهاء الحجر الصحي و بعدها تعيدونها لدفنها في المغرب ؟ لمادا دئما تعقدون الامور و تخلقون مشكلة من لاشيء و تخلقون من الحبة قبة ؟ ادا سمح لها بالعودة الى المغرب فاكيد ان افرادا من اسرتها ستحضر معها لدفنها فهل نحن مستعدون لاستقبال وافدين جددا من بؤرة وباء؟ بالدارجة اقول باراكا من الفشوش رحم الله الفقيدة و الارض لله و لا تدري نفس باي ارض تموت وقد كتب الله لها ان تتوفى في تلك البلاد فاتركوها تنام مستريحة حيثما شاء الله لها ان تلتحق به . عزائي الحار لابنها و لكل افراد اسرتها و" انا لله و انا اليه راجعون"
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97
3 - رضوانلعلالي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:42
الله يرحم الفقيدة ويجعلها من اهل الجنة ياخويا كلها ارض الله. فيما رفنات كاين الله اما العادات والبدع اطاليا بلد مبوبوء لهادا ادعو معها ودفنوها راه كينة مقبرة المسلمين ودعوا معاه راكم تدرو دنب كبير اخويا وهادشي مافيهش استناءي. وفكر في خوت الاخرين وانسا العادات والتقليد ويبع شرع الله
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56
4 - سعيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:47
المصلحة العامة أولى شرعا وقانونا ومنطقا.
إكرام الميت دفنه في أي مكان،فالله يسع الكون كله ولا مجال هنا للحديث عن التقاليد والأعراف
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34
5 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:48
أليس هناك حل آخر...؟؟؟ هناك مسؤوليات أولى للدولة ...
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14
6 - momo frankfurt الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:48
هادشي اللي كنّا تنقولو دائماً علاش المغاربة مايتحدوش ويديرو المقبرة ديالهم هنا فألمانيا ولا فأي بلا د عايشين، همّا لا جالسين كيجمعو لفلوس فالمساجد دايرينها تجارة كيستافدو منها هادوك الجمعيات ، الأتراك هما عندهم المقابر ديالهم فالمانيا اما المغاربة دبا واحلين، حنا المغاربة ديما كيشوفو غير المصلحة الشخصية ديالهم امّا المنفعة العامة الله يجيب، الله يهديهم فين ما شي بلاد كاينين فيها دايرين كوارث، الله يهديهم وصافي
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27
7 - الوطنـــي الحر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:49
لا أعرف لماذا يصر بعض الاشخاص لكي يحضوا باستثناءات من اجل قضاء مآرب ليست مستعجلة ولا حتى ضرورية
الميت روحه بين خالقه وترك لكم فقط جتثته افعلوا بها ما شأتم فذالك لن ينقص من حسنات ولا سئيات الميت ولا يحرمه من الجنة او يمنعه من لنار

في مثل هذه الحالة

يثم دفن الجتثة في المكان الذي حدتث فيه الوفاة لمدة سنة واحدة، وبعدها يثم نقلها الى اي مكان اخر، هذه هي معايير السلامة التي يعمل بها في اوروبا إذا تعذر نقل الجة في الاسبوع التي توفي فيها صاحبها.

فهل دفن الجثة في اوروبا سيحرم صاحبها من الجنة ؟
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33
8 - Aminekech الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:54
اكرام الميت دفنه في أي ارض ماشي بالضرورة في المغرب. الناس ما عرفينش الكارثة لواقعة في البلاد راه كورونا دخلات و كات تنتشر بسرعة و بالمئات.
شخصيا أتوقع الاسوء في نهاية هاد الاسبوع و أتمنى نكون مخطئ
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20
9 - الواقعي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:56
سي محمد راه كاين احياء واحلين فاوربا ما لقاو كي يديرو يدخلو و ما عندهم فلوس و تسدو عليهم الحدود.راه اخر شيء نفكرو فيه دابا هو الاموات.حاول تتفهم الأمر
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10 - حديث الثلاثاء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:59
الأصل ان جثة الميت تدفن حيث مات صاحبها الصحابة رضوان الله عليهم دفن كل واحد منهم حيث مات فتجدهم في الحجاز واليمن والعراق والشام وفي مصر وفي تركيا... لماذا هذه التقاليد التي نتشبث بها وهي لا تقدم الميت ولا تؤخره واكرام الميت دفنه والدعاء يصله لانه عند ربه
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18
11 - wafae mokhtari الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:59
متواهم الجنة كلها ارض الله واسعة ادعوا لهم بالمغفرة تعازي الحار لعائلتهم واولادهم
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12 - timjichte الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:02
الله يرحمها ويوسع عليها ويرزق اهلها الصبر،ولكن وجب التفكير في المصلحة العامة والا نكون انتهازيين وانانيين في هذه الظرفية بالذات،السيدة الله يرحمها ماتت ولا بأس ان تدفن في بلد وفاتها ولكن بعد زوال هذا الوباء ممكن ينقلو رفاتها للمغرب
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9
13 - مسعودي حسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:02
أش غادي يديروليها في المغرب علاش منين تايموتوا في السعودية تايدفنوهوم تما هادي جات لدولة دات حقوق وقلوب فيها رحمة وأضن أنها أخدت من العلاج والعناية مافيه الكفاية وأضن أن أبناءها يشهدون عن ذالك فوافتها المنية لأن الأجل إنتها فلماذا لم تدفن هنا فكل اامقابر توجد فوق أرض الله؟؟؟؟ أم كلامي غلط / وزيادة عن دالك فمقابرهم أنضف وأحسن ولها حرمة تحترم أنا أعيش في إيطاليا ومتقدمة بطلب لكي ؤدفن هنا أحسن مكان في مقابر المغرب حتا لا أشم راءحة البول والغاءط +القمار والخمر والتعربيطة حتى الأغاني الوصخة التي لم تكن تعجبني ستكون رفقتك طوال الاسبوع ماعدا صباح الجمعة أن كان لك نصيب من قراءت جزأ صغير من الفاتحة (أليس كلامي صحيح؟؟؟) قبح الله الجهل
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14 - انما الصدقات الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:02
اقول للسي محمد يأاخي انزهك عن الغباء ،ولكنك تتغابى، ولا حول ولا قوة الا بالله.
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5
15 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:11
الله يرحمها ويرزقكم صبرها دفنوها تمة الروح مشات عند مولاها والجثة فينما دفنتوها نسال الله ان كانت محسنة ان يزيد في احسانها وان كانت مسيئة ان يتجاوز عنها.
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