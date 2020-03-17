24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيديو سيدة مصابة بـ"كورونا" يتسبب في إعفاء مدير مستشفى بسلا‬ (5.00)

  2. الملك يترأس جلسة عمل حول مواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)

  3. الملك يأمر الجيش بوضع مراكز مجهزة ضد "كورونا" (5.00)

  4. الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا" (5.00)

  5. "كورونا" يقفل أبواب الاتحاد الاوروبي 30 يوما (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | "يقظة" تتابع أحوال مغاربة كندا مع انتشار كورونا‎

"يقظة" تتابع أحوال مغاربة كندا مع انتشار كورونا‎

"يقظة" تتابع أحوال مغاربة كندا مع انتشار كورونا‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:20

أنشأت السفارة المغربية في كندا خلية "يقظة" لفائدة أفراد الجالية المغربية؛ وذلك في إطار متابعة التطورات ذات الصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

بلاغ للتمثيلية الدبلوماسية، توصلت به هسبريس، أكدت من خلاله أن هذه الخلية تم إحداثها بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في مونتريال، مشيرة إلى أنه بإمكان أفراد الجالية التواصل معها إذا لزم الأمر على الرقم 819-329-2545 أو 613-890-7461 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]؛ كما يمكنهم التواصل مع خلية اليقظة المحدثة بالقنصلية العامة للمملكة في مونتريال على الرقم 5149328454 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ووجهت السفارة الدعوة إلى المواطنين المغاربة المقيمين في كندا الراغبين في الاستفادة من الخدمات القنصلية إلى الامتثال للتدابير الوقائية الإلزامية التي اتخذتها القنصلية العامة للمملكة في مونتريال، وفقا لتوصيات السلطات الصحية والحكومية في كيبيك وكندا، والتقيد بالإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات الكندية المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.