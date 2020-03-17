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كُتّاب وآراء
"يقظة" تتابع أحوال مغاربة كندا مع انتشار كورونا
أنشأت السفارة المغربية في كندا خلية "يقظة" لفائدة أفراد الجالية المغربية؛ وذلك في إطار متابعة التطورات ذات الصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
بلاغ للتمثيلية الدبلوماسية، توصلت به هسبريس، أكدت من خلاله أن هذه الخلية تم إحداثها بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في مونتريال، مشيرة إلى أنه بإمكان أفراد الجالية التواصل معها إذا لزم الأمر على الرقم 819-329-2545 أو 613-890-7461 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]؛ كما يمكنهم التواصل مع خلية اليقظة المحدثة بالقنصلية العامة للمملكة في مونتريال على الرقم 5149328454 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
ووجهت السفارة الدعوة إلى المواطنين المغاربة المقيمين في كندا الراغبين في الاستفادة من الخدمات القنصلية إلى الامتثال للتدابير الوقائية الإلزامية التي اتخذتها القنصلية العامة للمملكة في مونتريال، وفقا لتوصيات السلطات الصحية والحكومية في كيبيك وكندا، والتقيد بالإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات الكندية المختصة.