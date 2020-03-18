سفارة المغرب بمدريد تنفي شائعات حول "كورونا"

جمال سماحي من تطوان

فنّدت سفارة المملكة المغربية بمدريد الأخبار الكاذبة التي تهول من حجم انتشار "فيروس كورونا" بين أفراد الجالية المغربية بإسبانيا، وتنشر شائعات تنتقص من الرعاية الطبية التي يتلقاها المصابون، بغض النظر عن جنسياتهم؛ "من بينها تسجيل صوتي لأحد المهاجرين المغاربة بمدريد، يدعي فيه أن الطواقم الطبية التي تتدخل لنقل المصابين إلى المستشفى، تقوم بقتلهم عوض إخضاعهم العلاجات اللازمة".

ووصف بلاغ لسفارة المغرب بمدريد، نشر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما يروج في أوساط الجالية المغربية بإسبانيا، بخصوص انتشار "فيروس كورونا" المستجد، بـ"الأخبار الزائفة والتسجيلات المفبركة"، مضيفا: "مثل هذه الشائعات الكاذبة، تندرج في خانة الأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة".

وأوضح البلاغ ذاته أن تلك الأخبار الزائفة "ليست فقط تخالف الحقيقة، وإنما هي أيضا مجهولة المصدر، وتستغل حالة القلق التي أثارها انتشار "فيروس كورونا"، للبحث عن انتشار أوسع، بشكل يعرض الأشخاص الذين وراءها للمتابعات القضائية".

وشدد السفارة المغربية، في بلاغها، على أنها ومعها جميع القنصليات المنتشرة فوق التراب الإسباني، إلى جانب السلطات الرسمية الإسبانية، "تبقى المصدر الوحيد الموثوق حول تطور هذا الفيروس، فوق التراب الإسباني"، مراهنة على اليقظة المعتادة للجالية المغربية ودور المجتمع المدني الحي في أوساطها، "للحد من تأثير مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى خلق البلبلة والتشويش المجاني، في ظل ظرف عصيب"، حسب نص البلاغ.

ودعت سفارة المملكة المغربية بمدريد عموم أفراد الجالية المغربية بإسبانيا إلى "الاطلاع على ما تنشره من أخبار وبلاغات مواكبة لتطورات الوضع، على حسابها الرسمي بـ"تويتر""، مشيرة إلى أنها وضعت أرقاما هاتفية للسفارة والقنصليات، للاستفسار ولمنح المعلومات الصحيحة الموثوقة.