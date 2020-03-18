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كُتّاب وآراء
بوصوف يساهم في "صندوق كورونا" بأجرته الشهرية
تفاعلا مع التعليمات الملكية بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وانخراطا منه في التعبئة الوطنية الجماعية للتصدي لهذه الجائحة، قرر عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، المساهمة بمبلغ أجرته الشهرية لفائدة الصندوق.
وناشد الأمين العام للمجلس كافة أطر المجلس ومستخدميه بالمساهمة، قدر الإمكان، في هذا الصندوق، تجسيدا لقيم التضامن الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر منها المملكة والعالم، مجددا دعوته إليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والتعليمات الإدارية المتعلقة بسير العمل في هذه الظرفية.
وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج الراغبين في المساهمة في هذا المجهود الوطنية، يقول بلاغ الأمين العام: "نخبرهم بأن الحكومة فتحت حسابا بنكيا لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB : 001 810 00 780 002 011 062 02 21/ Code swift: BKAMMAMRXXX".