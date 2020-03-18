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الرئيسية | مغاربة العالم | بوصوف يساهم في "صندوق كورونا" بأجرته الشهرية‎

بوصوف يساهم في "صندوق كورونا" بأجرته الشهرية‎

بوصوف يساهم في "صندوق كورونا" بأجرته الشهرية‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:35

تفاعلا مع التعليمات الملكية بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وانخراطا منه في التعبئة الوطنية الجماعية للتصدي لهذه الجائحة، قرر عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، المساهمة بمبلغ أجرته الشهرية لفائدة الصندوق.

وناشد الأمين العام للمجلس كافة أطر المجلس ومستخدميه بالمساهمة، قدر الإمكان، في هذا الصندوق، تجسيدا لقيم التضامن الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر منها المملكة والعالم، مجددا دعوته إليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والتعليمات الإدارية المتعلقة بسير العمل في هذه الظرفية.

وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج الراغبين في المساهمة في هذا المجهود الوطنية، يقول بلاغ الأمين العام: "نخبرهم بأن الحكومة فتحت حسابا بنكيا لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB : 001 810 00 780 002 011 062 02 21/ Code swift: BKAMMAMRXXX".

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1 - حسن قنديلة الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:39
شكرا كل من ساهم في هذا في هذه المحنة الصعبة
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2 - hamza الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:42
انا بغيت غي نعرف فين العدالة و التنمية من هادشي؟؟واش مكيتبرعوش هوما زعما فقراء هههه و فين هو سيدهم بنكيران يتبرع غي بنصف شهر.المهم الله يحفظ هاد البلاد و ملكنا و يقوي هاد الناس اللي بينو على الرجولة و السخاء ديالهم
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