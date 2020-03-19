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الرئيسية | مغاربة العالم | إصابة مغربي مقيم بتشاد بفيروس كورونا‬ المستجد

إصابة مغربي مقيم بتشاد بفيروس كورونا‬ المستجد

إصابة مغربي مقيم بتشاد بفيروس كورونا‬ المستجد
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 19:55

سجلت دولة تشاد، اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا داخل ترابها، ويتعلق الأمر بمغربي مقيم بالعاصمة دوالا منذ فبراير من سنة 2018.

وقالت مصادر موثوقة بتشاد، لجريدة هسبريس، إن المواطن المغربي أصيب بالفيروس بعد زيارة قام بها إلى دولة الكاميرون قبل خمسة أيام.

وأحدث السفارة المغربية بتشاد خلية يقظة لتتبع أوضاع الجالية، خصوصا في علاقاتها بمستجدات كوفيد 19.

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