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قنصل إسطنبول: إيواء 691 مغربيا عالقا.. ولا جديد بشأن العودة

قنصل إسطنبول: إيواء 691 مغربيا عالقا.. ولا جديد بشأن العودة
عبد السلام الشامخ من اسطنبول
الأحد 22 مارس 2020 - 16:00

أكّد محمد افريقين، القنصل العام للمغرب في إسطنبول، أنّ "القنصلية تكلّفت إلى حدود أمس السبت بضمان السّكن لـ 691 سائحا مغربيا من العالقين في تركيا"، مشدّداً على أنّ "القنصلية تتابع وضع المواطنين المغاربة العالقين في تركيا، خاصة الذين يعيشون ظروفاً صعبة".

وأورد المسؤول الدّبلوماسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "القنصلية توصلت بعدد من الطّلبات الخاصة بالإيواء والسّكن، بلغت 941 طلباً"، مبرزاً أنّ "هناك أرقاما هاتفية مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين المغاربة واحتياجاتهم".

وشدّد افريقين على أنّ "القنصلية عملت على توفير السّكن لبعض المهاجرين المغاربة الذين كانوا ينوون الهجرة عبر الحدود التّركية اليونانية، ويكفي التّوفر على جواز السّفر أو بطاقة التعريف الوطنية لضمان المبيت"، مشيراً إلى أنّ "حوالي 20 من هؤلاء لم نستطع إيوائهم لأنهم لا يتوفرون على أيّ وثيقة تنبث هويتهم".

واعتبر المسؤول ذاته أنّ "القنصلية توصلت أول أمس بحالتين عالقتين في مطارات تركيا، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي قدم من دكار ومواطنة مغربية أخرى". وبخصوص تمديد الإقامة للمواطنين المغاربة في تركيا، طالب افريقين المعنيين بالأمر بـ"إرسال نسخ من جوازات سفرهم إلى القنصلية قصد تتبّع العملية".

وبخصوص ما إذا كان قد تم تحديد موعد معين لإرجاع هؤلاء إلى أرض الوطن، قال القنصل المغربي: "إلى حدود اليوم، ليس هناك أيّ أخبار رسمية بشأن العودة إلى الوطن".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر هسبريس أن السفارات والقنصليات عبر مختلف ربوع العالم تكلفت، إلى حدود يوم الجمعة، بضمان السكن لـ 1000 سائح مغربي ممن وجدوا أنفسهم عالقين في بلدان الاستضافة.

وعلق آلاف المغاربة في مختلف الدول بالقارات الخمس بعد قرار الرباط تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في وجه جميع الدول لمحاصرة دخول "فيروس كورونا" إلى المملكة، لكن هذا القرار كان صعباً على العديد من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول تعيش أوضاعاً صعبة بحكم تفشي الوباء فيها.

وذكرت مصادر هسبريس أن "سفارات وقنصليات المملكة، في إطار التدابير الاستثنائية المتخذة على مستوى التراب الوطني، تكلفت (إلى حدود الجمعة) بإيواء وإطعام ألف مغربي، وتوفير الأدوية للمرضى، فيما تواصل خلايا الأزمة عملية الإسكان".

وأضافت المصادر ذاتها أن "خلايا الأزمة هذه تعمل على مدار اليوم، 24 ساعة على 24، لتقديم المساعدة للمغاربة داخل البلدان الموجودين بها"، وأشارت إلى أنه "ابتداء من يوم الأحد 15 مارس 2020، أعطيت الأولوية للحالات المستعجلة والموجودة في حالة هشة أو حرجة".

وكانت مصادر مسؤولة أوضحت لهسبريس أن وضعية المغاربة العالقين بالخارج معقدة، ويصعب إرجاعهم إلى المملكة في الوقت الراهن بالنظر إلى تطورات "فيروس كورونا" المستجد.

المصادر ذاتها أقرت بأنها على وعي تام بالوضعية الصعبة لهؤلاء المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عالقين بسبب قرار المغرب السيادي، الذي جاء حماية لأزيد من 30 مليون مغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - سلاوي الأحد 22 مارس 2020 - 16:09
شكرا القنصلية المغربية ..خيركم ماعمرنا نساوه
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40
2 - رضوان المنزل الأحد 22 مارس 2020 - 16:10
معندهوم فين يرجعو ليفشي بلاصة يبقى فيها حتى يفوت هادشي على خير وبيخير
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25
3 - وجدي وطني الأحد 22 مارس 2020 - 16:17
أقول لكل مغربي مقيم بالخارج أو مغربي كان في إجازة إلى الدول الأوروبية الموبوءة ومصر على الدخول إلى أرض الوطن أقول لهم اتقوا الله فينا يا قوم وارحموا ضعفنا.يكفي أفراد الجالية الدين جاءوا إلى بلدنا في ظرفية حساسة ونقلوا معهم فيروس كوفيد الينا متجردين من الوطنية اللازمة.فلو لم يدخلوا في هدا الوقت لكنا صفر حالة.ولكن نقول رضينا ولكن لا لاستفحال الوضع أكثر.
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8
4 - Aisa الأحد 22 مارس 2020 - 16:18
منذ شهرين والاعلان في قنوات العالم بان ظهور كورونا خطر على العالم فما بال هاذو السياحيين لايفهمون شيء عن الخطر نرجو منهم البقاء في تركيا حتى تعود الحياة الى طبيعتها.
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20
5 - أخوكم من ميدلت الأحد 22 مارس 2020 - 16:19
آن الآوان لنفهم المعنى الحقيقي للوطن، اللهم قطران بلادي ولا عسل البلدان ، الدول العظمى التي كانت الوجهة المفضلة للمهاجرين أضحت تئن تحت إنتشار فيروس لطالما قال عنه كثيرون أنه ضعيف ولا حاجة للمبالغة في خطورته، هذه الدول الآن هي في إختبار محرج لقدرتها على المقاومة ، لأن هذا الفيروس الذي لا يرى حتى بالعين المجردة والذي قيل عنه ما قيل أصبح يحصد المئات من الأرواح صباح مساء وتمكن من شل حركة العالم بأسره ، قال تعالى: 《سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم...》
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6
6 - مغربي ب فلوريدا الأحد 22 مارس 2020 - 16:20
واش كاينا شي حاجة في العالم سميتها يصعب إرجاعهم أو وضعيتهم معقدة واش كاين شي حاجة أهم من هاد المغاربة لي سديتو عليهم الحدود بين عشية وضحاها ولو إكون هاد الفيروس خاص ضروري إجيبوهوم طائرات ديلنا من نهار الأول وفرضو عليهم ديك الساعة الحجر الناس بغاو غير إدخلو لبلادهوم ديرو ليهم الحجر حتى فالحبس ماشي تخلاو عليهوم
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6
7 - Abdesselam الأحد 22 مارس 2020 - 16:20
سجب إرجاع المغاربة إلى وطنهم مع وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما كسف يعقل المغاربة العالقون في سبتة تم ايوائهم في سجن قديم بالمدينة السليبة
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14
8 - بدرالدين الأحد 22 مارس 2020 - 16:20
شكراااا لكل من ساهم وبادر واجتهد وساير ووقف وقفة ارتجالية مع وطنه وأبناء وطنه داخله وخارجه
شكرااا لمجهوداتكم الجبارة ..
إن شاء الله سوف تنتصر وندخل الى التاريخ .الدي دائما وأبدا يدكر اسم المغرب في صفحاته ...
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8
9 - Bravo الأحد 22 مارس 2020 - 16:21
وا جلسو في بلادكم.. ماشي غير جلسو ف ديوركم شوهتونا بهاد الهجرة الغير الشرعية ضحكتو علينا العالم ولى المغرب دابا خاوي.مع انا بلادنا احسن بلاد في الدنيا بلادنا كاين ما يدار فيها .. المغرب ابو الدنيا ..
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-5
10 - Ahmed الأحد 22 مارس 2020 - 16:23
معظم الدول قامت بإرسال وتيسير رحلات لإجلاء مواطنيها من الدول الاخرى وتم حجز لهم أماكن إقامة لحد عودتهم وموعد رحلات إرجاعهم لما المغرب قصر بهذا الجانب ومواطنية عالقون في الدول الاخرى
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1
11 - Mohammed الأحد 22 مارس 2020 - 16:23
Bravo pour les services consulaires d'Istanbul. C'est pas le cas pour les services consulaires à Montreal. Je suis ici depuis 11 mars, 2020 et depuis la fermeture des ciels aériens du royaume, j'ai laissé mes coordonnées et personne ne m'a contacté. Je quite demain l'hotel et je ne sais pas ou aller.
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4
12 - ليلا الأحد 22 مارس 2020 - 16:24
الجزائر تكلفت بجميع الجزائرين العالقين في
تركيا اسبانيا فرنسا روسيا و تونس
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-7
13 - محمد اشويخان الأحد 22 مارس 2020 - 16:24
عمرني ما نسى خير السفارة المغربية انا من المغاربة الحاصلين في ماليزيا الصراحة تهلاو فينا او قلبو لينا على السكن و المأكل بالاضافة للمتابعة الدورية لاول مرة كنحس براسي مغربي او عندي اسبقية على جنسيات اخرى شكرا حينت منسوناش وافتخر حينت مغربي
من لايشكر الناس لا يشكر الله .وسلام.
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20
14 - imane الأحد 22 مارس 2020 - 16:26
سلام عليكم ورحمة الله بغيت نسولك او لي كان دخل المغرب لضروف خاصة جيت لمدة 10 ايام او نرجع مخلية ولدي صغير عند فقط 5 سنوات خارج المغرب . واش مكاينش حل معرفتش اشنو خاصني ندير ربي لعالم بية كنتمنى تفيدوني
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3
15 - H. K الأحد 22 مارس 2020 - 16:26
شكرا على المجهودات اللي قام بها القنصل المغربي فاسكنبول هو و الموظفين اللي معاه...
و لكن را عندنا واليدينا تما مشاو سياحة و حصلو كبار السن و مرضى.. ماكرهناش يرجعو لينا كانطلبو من أمير المؤمنين يتذخل و يتحلو الجدود و لو غير يذخلو عائلاتنا
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-1
16 - من خارج الوطن الأحد 22 مارس 2020 - 16:28
حتى ولو افترضنا أنه كانت هناك عودة فعلى الدولة أن تأخدهم بعيدين عن عائلاتهم وتجمعم جميعا لتفرض عليهم الحجر الصحي لتفادي العدوى و تفادي الخطأ الذي قامت به الصين حاليا إذ بسبب العائدين إلى الديار تم انتقال العدوى مرة ثانية
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3
17 - Said russie الأحد 22 مارس 2020 - 16:36
الى صاحب التعليق رقم6 لم يتخلى عنهم أحد هم اسياد قراراتهم فئة اختارت السياحة وفئة إختارت الحريك عبر تركيا بالاضافة المغرب امكانياته جد ضعيفة لاتقرنها بأمريكا هو نفسه يعيش على المساعدات
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2
18 - من خارج الوطن الأحد 22 مارس 2020 - 16:36
الرد على المعلق "وجدي وطني" إن الشخص المؤمن بالله يعلم أن ما يصيبه إلا ما كتب الله له واعلم أن الوباء ء لا ينزل إلى بلد إلابذنب قال تعالى" وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " وقال تعالى "ذلك جزيناهم ببغيهم" و قال تعالى "ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"
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