مجلس الجالية يعزّي أسر ضحايا كورونا بالخارج

هسبريس من الرباط

قدّم مجلس الجالية المغربية بالخارج، تعازيه لجميع الأسر التي راح أحد أفرادها ضحية "فيروس كورونا" المستجد بمختلف أقطار العالم.

وأشار مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى أنه "على إثر المصاب الجلل الذي ألمّ ببعض مغاربة العالم جراء وفاتهم بوباء "كورونا"، يتقدّم المجلس لجميع أفراد أسرهم بأصدق عبارات التعازي والمواساة القلبية".

وجاء في نص التعزية: "نرجو من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان، ويسكنه فسيح الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".