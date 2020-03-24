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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مغاربة العالم | مجلس الجالية يعزّي أسر ضحايا كورونا بالخارج

مجلس الجالية يعزّي أسر ضحايا كورونا بالخارج

مجلس الجالية يعزّي أسر ضحايا كورونا بالخارج
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:40

قدّم مجلس الجالية المغربية بالخارج، تعازيه لجميع الأسر التي راح أحد أفرادها ضحية "فيروس كورونا" المستجد بمختلف أقطار العالم.

وأشار مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى أنه "على إثر المصاب الجلل الذي ألمّ ببعض مغاربة العالم جراء وفاتهم بوباء "كورونا"، يتقدّم المجلس لجميع أفراد أسرهم بأصدق عبارات التعازي والمواساة القلبية".

وجاء في نص التعزية: "نرجو من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان، ويسكنه فسيح الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - yahya flow الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:51
للهم اذهب البلاء واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما امين يارب
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2 - أستاذة وطنية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:52
يا ربي ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك وألهم ذويهم الصبر والسلوان
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39
3 - yassine الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:53
لا يكفي العزاء بل الاشراف على مراسم الدفن وفق الشريعة الاسلامية... الله يرحمهم
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23
4 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:56
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله كل من راح عنا و الصبر لاسرهم و لا حول ولا قوه الا بالله
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5 - هشام سلا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:00
تعازينا للاخواننا المقيمونا بالمهجر وقلوبنا معكم.
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15
6 - زواقي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:03
على مجلس الجالية ألا ينسى مواطنين مغاربة بالمهجر انخرطوا بكل قوة ومسؤولية مع هيئات طبية و تمريضية و أمنية في بلدان إقامتهم . فهم في الصفوف الأولى مع العدو الأول : كورونا. لقد ذكروني بشجاعة الفيالق العسكرية المغربية في مواجهة النازيين وجيش موسوليني في جبال إيطاليا خلال الحرب العالمية 2. متمنياتي ألا تبخيس تضحياتهم ضد كورونا كما تم التقليل من رجولة أسلافهم.
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0
7 - [email protected] الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:22
اللهم إرحمهم و أغفر لهم للتذكير فقط في إيطاليا يتم دفن الموتى بكورونا وفق الشريعة الإسلامية بدون تغسيل الميت والصلاة عليه بأعداد لا تتجاوز اربعة اشخاص الاشاعة التي تقول انه يتم حرق الجثامين غير صحيحة ...الحرق يستلزم موافقة عائلة الميت أو وصية مسبقة منه قبل كورونا كان الايطاليون يلجؤون الى هذا الخيار . اللهم اقبض روحي بين عائلتي و احبابي
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3
8 - خالد F الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:22
رحمهم الله وجعلهم من الشهداء،لقد كانت لحظاتهم الأخيرة عصيبة ومرة خاصة أنهم كانوا يعلمون أن قبورهم ستكون بعيدة عن الأهل والأحباب.... هنا أستحضر أبيات المعتمد بن عباد؛
نَعَم هُوَ الحَقُّ وَافاني بِهِ قَدَرٌ
مِنَ السَماءِ فَوافاني لِميعادِ
وَلَم أَكُن قَبلَ ذاكَ النَعشِ أَعلَمُهُ
أَنَّ الجِبال تَهادى فَوقَ أَعواد
كَفاكَ فارفُق بِما اِستودِعتَ مِن كَرَمٍ
رَوّاكَ كُلُّ قَطوب البَرق رَعّادِ
يَبكي أَخاهُ الَّذي غَيَّبتَ وابِلَهُ
تَحتَ الصَفيحِ بِدَمعٍ رائِح غادي
حَتّى يَجودَكَ دَمعُ الطَلّ مُنهَمِراً
مِن أَعيُن الزَهرِ لم تَبخَل بِإِسعادِ
وَلا تَزالُ صَلاةُ اللَهِ دائِمَةً
عَلى دَفينكَ لا تُحصى بِتعدادِ.
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2
9 - ولد لبلاد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:27
تقديم العزاء غير كافي لجالية في حجم جيش كامل الصفوف والعتاد لماذا لا ينقل موتاهم على متن الطائرات العسكرية إلى الوطن الأم من العار أن نتخلى عنهم في ضروف جد صعبة ومؤلمة
كما يقول المثل المغربي اللحم إلى اخناز كيهزوه مواليه
الكلام موجه الى وزير الخارجية ومحيطها.
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