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كُتّاب وآراء
قنصلية المغرب بسويسرا تتبرع لـ"صندوق كورونا"
قام السلك الديبلوماسي والقنصلي والموظفون والأعوان المحليون بالقنصلية المغربية بسويسرا بالتبرع براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي تم إنشاؤه بتعليمات من الملك محمد السادس.
وتروم هذه المبادرة التعبير عن قيم التضامن والتكافل في الظروف الصعبة التي تكون فيها البلاد في حاجة إلى جميع أبنائها، سواء كانوا في الداخل أو الخارج.
وستخصص اعتمادات هذا الصندوق للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، وتدعيم الاقتصاد الوطني، خاصة القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات أزمة انتشار وباء كورونا.
وعلاقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بسويسرا، كانت قنصلية المغرب ببرن قد أحدثت خلية تتبع رهن إشارة المواطنين، سواء المقيمين أو العالقين بالبلد، قصد الاستفسار والحصول على المعلومات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.