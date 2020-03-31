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الرئيسية | مغاربة العالم | قنصلية ميلانو: تم التفاعل إيجابا مع "التكفل بالدفن"

قنصلية ميلانو: تم التفاعل إيجابا مع "التكفل بالدفن"

قنصلية ميلانو: تم التفاعل إيجابا مع "التكفل بالدفن"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:15

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانو أن جل الوفيات التي حدثت في المنطقة جراء وباء كورونا المستجد تم الاتصال بأهاليها من طرف سفير المغرب في إيطاليا، وتقديم واجب العزاء والمواساة باسم أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا.

وأكدت التمثيلية الدبلوماسية، في بيان توصلت به هسبريس، أن جميع طلبات التكفل لفائدة الأسر المعوزة من أجل تحمل مصاريف الدفن تم التفاعل معها إيجابيا من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وشددت القنصلية على أن جميع المتوفين تم دفنهم بمقابر إسلامية، واحترمت في ذلك الطقوس والإجراءات المتعارف عليها عند المسلمين في حدود ما هو مسموح به قانونا في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، موضحة أن الدفن بالمقابر الإسلامية أصبح متاحا وبدون عراقيل في ظل موافقة عمدة مدينة ميلانو على السماح بدفن جثامين المسلمين بالمقبرة الإسلامية بميلانو، حتى بالنسبة للمقيمين في البلديات الأخرى.

وذكرت القنصلية أنه في ظل الأزمة والأوضاع الاستثنائية الحالية، ومنذ بداية الحجر الصحي بجهة لومبارديا، تم اتخاذ "إجراءات استعجالية" لفائدة أفراد الجالية المغربية بهذه الجهة، تتمثل على الخصوص في إحداث خلية أزمة وضعت لها رقما هاتفيا خاصا تم تعميمه للإجابة عن تساؤلات ومتطلبات أفراد الجالية المغربية، وهو: 0039320944511، كما وضعت رقما هاتفيا خاصا للإبلاغ عن الوفيات الواقعة في الجهة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وهو: 00393801993477؛ وأوردت أنها جعلت طاقمها القنصلي في حالة تأهب عن طريق تقسيمه إلى مجموعات تباشر العمل اليومي بالتناوب.

وأهابت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأفراد الجالية المغربية التقيد بإجراءات الحجر الصحي المفروضة ضمانا لسلامتهم، والحرص على استقاء المعلومات والإرشادات من الجهات الموثوقة أو بالاتصال بالأرقام الموضوعة رهن إشارتهم، تجنبا للإشاعات والأخبار الزائفة، منوهة بالدور الذي اضطلعت به الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، ومساهمتها في تحسيس أفراد الجالية المغربية بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية ودعمها لأسر ضحايا هذه الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Bsbuster الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:38
ها المعقول! التكفل بمصاريف الدفن في مكان الوفاة في الخارج وعدم إدخال الجثث الى المغرب وتعريض الناس للخطر. لي فينا يكفينا!
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14
2 - alfonso الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:58
المشكل يكمن في ان السلطات المغربيه لا تبدي اي تجاوب مع المواطنين في اوروبا الكل يعرف الظرف الاستثنائي الذي نمر به لولا تجاوب السلطات الايطاليه مع المسلمين لما حرك المغرب ساكنا .
الارض كلها لله لكن ما يجهله الكثيرون هو ان المقابر في اوروبا للكراء اذا لم تكن عندك امكانيات فسوف يتم حرق الجثة وهذا في كل وقت ليس بسبب كورونا فهل يرضى احد ان يتم حرقه بدل دفنه ???
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11
3 - لينة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:59
ارض الله واسعة أينما دفن الإنسان يدفن مع عمله في الدنيا.اللهم ارحمهم جميعا برحمتك الواسعة.بعض التعليقات لا تحترم حتى الموتى في قبورهم ولا شعور أهاليهم.لا احد يدري بأي ارض سيموت ويدفع.
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21
4 - BOUCHAIB الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:03
الله يرحم الجميع.
أرض الله واسعة.
الله يصبر عائلات الشهداء. حقا ماتوا شهداء.
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6
5 - أمينة اليملاحي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:04
انا لله وانا اليه راجعون نتلقى خبر الوفيات التي تسجل في وسط مرضى كوفيد 19 ببالغ الحزن والأسى، وبهذه المتاسبة الأليمة وفي هذه الظروف العصيبة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى اخوانا الاعزاء المغاربة بإيطاليا الذين فقدوا اقاربهم او اصحابهم ، كما خالص التعازي لكل الأسر الايطالية والصديقة .كما نشكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها القنصلية العامة للملكة المغربية في كل ربوع العالم.
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7
6 - abdo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:09
الله ارحم جميع اخواننا اللي اتوفاو في ايطاليا ويرزق اهلهم الصبر والسلوان.كما نطلب من الجهات المختصة ان توافينا بعدد اخواننا اللدين توفوا هناك جزاهم الله خيرا.تحياتي هسبريس
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