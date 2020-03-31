قنصلية ميلانو: تم التفاعل إيجابا مع "التكفل بالدفن"

هسبريس من الرباط

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانو أن جل الوفيات التي حدثت في المنطقة جراء وباء كورونا المستجد تم الاتصال بأهاليها من طرف سفير المغرب في إيطاليا، وتقديم واجب العزاء والمواساة باسم أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا.

وأكدت التمثيلية الدبلوماسية، في بيان توصلت به هسبريس، أن جميع طلبات التكفل لفائدة الأسر المعوزة من أجل تحمل مصاريف الدفن تم التفاعل معها إيجابيا من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وشددت القنصلية على أن جميع المتوفين تم دفنهم بمقابر إسلامية، واحترمت في ذلك الطقوس والإجراءات المتعارف عليها عند المسلمين في حدود ما هو مسموح به قانونا في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، موضحة أن الدفن بالمقابر الإسلامية أصبح متاحا وبدون عراقيل في ظل موافقة عمدة مدينة ميلانو على السماح بدفن جثامين المسلمين بالمقبرة الإسلامية بميلانو، حتى بالنسبة للمقيمين في البلديات الأخرى.

وذكرت القنصلية أنه في ظل الأزمة والأوضاع الاستثنائية الحالية، ومنذ بداية الحجر الصحي بجهة لومبارديا، تم اتخاذ "إجراءات استعجالية" لفائدة أفراد الجالية المغربية بهذه الجهة، تتمثل على الخصوص في إحداث خلية أزمة وضعت لها رقما هاتفيا خاصا تم تعميمه للإجابة عن تساؤلات ومتطلبات أفراد الجالية المغربية، وهو: 0039320944511، كما وضعت رقما هاتفيا خاصا للإبلاغ عن الوفيات الواقعة في الجهة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وهو: 00393801993477؛ وأوردت أنها جعلت طاقمها القنصلي في حالة تأهب عن طريق تقسيمه إلى مجموعات تباشر العمل اليومي بالتناوب.

وأهابت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأفراد الجالية المغربية التقيد بإجراءات الحجر الصحي المفروضة ضمانا لسلامتهم، والحرص على استقاء المعلومات والإرشادات من الجهات الموثوقة أو بالاتصال بالأرقام الموضوعة رهن إشارتهم، تجنبا للإشاعات والأخبار الزائفة، منوهة بالدور الذي اضطلعت به الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، ومساهمتها في تحسيس أفراد الجالية المغربية بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية ودعمها لأسر ضحايا هذه الجائحة.