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كُتّاب وآراء
فيدرالية تطالب بإيواء محام مغربي عالق في جنيف
أدانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بشدة، إقدام مصالح السفارة المغربية بسويسرا، على مطالبة محام ومرافق له بمغادرة الفندق الذي كان محجوزا لإيوائهما، كممثلين لجمعية حقوقية.
وقال موسى الشرع، محام بهيئة مراكش ونائب رئيس هذه الفيدرالية، في تصريح لهسبريس: "نعتبر هذا السلوك تصرفا تمييزيا طال المحامي ورفيقه، اللذين سيصبحان مشردين بشوارع جنيف، بعد مغادرتهما الفندق الذي يأويهما".
وحمل نائب الفيدرالية نفسها "السفارة المغربية مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له المعنيان من أخطار في هذه الظرفية العصيبة".
وطالبت الفيدرالية عينها الجهات المختصة بالتدخل العاجل، "لضمان بقاء المحامي ورفيقه في الفندق، في انتظار فتح الحدود بين سويسرا والمملكة المغربية لإرجاعهما إلى أرض الوطن".