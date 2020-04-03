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الرئيسية | مغاربة العالم | فيدرالية تطالب بإيواء محام مغربي عالق في جنيف

فيدرالية تطالب بإيواء محام مغربي عالق في جنيف

فيدرالية تطالب بإيواء محام مغربي عالق في جنيف
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 03 أبريل 2020 - 01:40

أدانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بشدة، إقدام مصالح السفارة المغربية بسويسرا، على مطالبة محام ومرافق له بمغادرة الفندق الذي كان محجوزا لإيوائهما، كممثلين لجمعية حقوقية.

وقال موسى الشرع، محام بهيئة مراكش ونائب رئيس هذه الفيدرالية، في تصريح لهسبريس: "نعتبر هذا السلوك تصرفا تمييزيا طال المحامي ورفيقه، اللذين سيصبحان مشردين بشوارع جنيف، بعد مغادرتهما الفندق الذي يأويهما".

وحمل نائب الفيدرالية نفسها "السفارة المغربية مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له المعنيان من أخطار في هذه الظرفية العصيبة".

وطالبت الفيدرالية عينها الجهات المختصة بالتدخل العاجل، "لضمان بقاء المحامي ورفيقه في الفندق، في انتظار فتح الحدود بين سويسرا والمملكة المغربية لإرجاعهما إلى أرض الوطن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي ضد تبدير المال العام الجمعة 03 أبريل 2020 - 02:13
الفندق إذا كان محجوز لهم من أموال الدولة المغربية فمن حقها إخراجهم أو يدفعو الأجرة من أموالهم لأن لا يُعقل محامي ومعروف ما يحلبه المحامين من أموال ضخمة من جيب المواطنين عن كل قضية مهما صغُر حجمها أن لا تكون معهم أموال يصرفونها على إقاماتهم وأكلهم وشربهم بسويسرا ؟؟
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39
2 - Med. الجمعة 03 أبريل 2020 - 02:19
ايواء من هم الضعفاء المساكين الفقراء المحتاجون الى لقمة العيش . وتوعية الناس بالتزام مساكنهم للحد من الضرر . هذا هو المعقول . يارب تحمي الامة من هذا الوباء. امين امين .
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19
3 - محمود الجمعة 03 أبريل 2020 - 02:20
گاع هذا الإسم تبارك الله :فدرالية جمعية المحامين لم تسطع أن تتكلف بإيواء زميلهم في جنيف! ماذا يقول من هم الآن محتجزين في مأوى للاجئين في مليلية المحتلة و من بينهم محامي بارز صديق لي بمدينة الناظور و ماذا يقول مغاربة توركيا و الجزائر و كل مطارات و بقاع العالم ،من حيت هذا محامي عندو لي دافع عليه باش يستفز الدولة ،باراكا من *** الآن الكل عليه بالصبر حتى تمر هذه العاصفة بسلام إن شاء الله.
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30
4 - khd الجمعة 03 أبريل 2020 - 02:22
حتى انتم تطلبون الدولة ان تقوم بواجنها اتجاه صديقكم المحامي بان تدفع عنه ثمن الفندق الدي يقيم فيه لانه مسكين ما عندوش باش اخلص.. اش داه كان عليه أن يتكمش في منزله إلى معندوش المال الكافي. اوى قوموا بالواجب انتم أصحاب البدلة السوداء الدين يدافعون على هادا المحامي الشاب أين المال الموجود للفدرالية سبحان الله كلشي في هاد البلاد باغي ينتهز الفرصة. واش انتم كتشفوا الدولة كم من المال دفعت لشراء الأدوية والملتزمات الطبية لإنقاذ الأرواح من الموت المحتوم والله اخلف على من تبرع من ماله الخاص لهاته المهمة. اوى نقدوه انتم من المبيت في العراء الى بقى فيكم.
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17
5 - zemmour الجمعة 03 أبريل 2020 - 02:28
على الجمعية الحقوقية التي أرسلتهما لتمثيلها أن تتحمل المسؤولية وتتكفل بإيوائهما،هذا هو المنطق،أما ما عدا هذا،فالفقراء أولى بمساعدة الدولة في هذه الظروف العصيبة......
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16
6 - brahim Miami florida الجمعة 03 أبريل 2020 - 02:42
يا للعجب هادي نزيدوها على صحاب المدارس الخصوصية وعلاش نقابة المحامين بجلالة قدرها ماتوفر ليهم كل شى حتى المحاميين إتسناو سفارة تخلص عليهم من فلوسنا فندق vip حيت هما ميرضاوش بفندق عادي وهنا الشعب ملقا مياكل كونو تحشمو شوية
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