بلا يستعرض "تدابير كورونا" بين مغاربة إيطاليا‎

هسبريس - و.م.ع

أكد يوسف بلا، سفير المغرب في إيطاليا، أن التدابير التي اتخذتها سفارة المملكة بروما لمواجهة آثار وباء كورونا وسط أفراد الجالية المغربية بإيطاليا ارتكزت على ثلاثة محاور تتمثل في: تعزيز العمل التواصلي، وتقديم الدعم المادي والمعنوي، والعمل على الصعيد الدبلوماسي والقنصلي.

وبخصوص تعزيز العمل التواصلي، أبرز السفير أنه من بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال وضع الطاقم الدبلوماسي والقنصلي في حالة تأهب وإنشاء خلية مركزية بالسفارة وخلايا تواصل بالقنصليات العامة للاستجابة لمتطلبات الجالية.

وفي ما يتعلق بتقديم الدعم المادي والمعنوي، أوضح المسؤول الدبلوماسي أنه في هذا الإطار تمت الاستجابة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم لكل طلبات الأسر المعوزة من أجل التكفل بدفن ذويهم المتوفين بالمقابر الإسلامية. كما تم التواصل مباشرة مع أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء والمواساة والدعم المعنوي لهم في هذه الظروف العصيبة.

وفي المجال الدبلوماسي والقنصلي، أشار السفير إلى أن الأمر يتعلق بالتدخل لدى السلطات المركزية والمحلية الإيطالية من أجل التغلب على جميع الصعاب بخصوص القوانين المحلية التي تحصر إمكانية الدفن بالمقابر الإسلامية في القاطنين بنفس البلدة. وهكذا، يقول الدبلوماسي المغربي، صار من المتاح دفن موتى المسلمين من غير القاطنين في مقبرتي ميلانو وروما، كما تم افتتاح مقبرة جديدة بمنطقة فيرونا.

وفيما يخص عدد الوفيات بين أفراد الجالية بسبب وباء كورونا، ذكر السفير أنه حسب المعلومات المتوفرة لدى القنصليات العامة، فإن هذا العدد بلغ إلى حد الساعة 23 وفاة، مؤكدا أنه تم دفنهم جميعا بالمقابر الإسلامية، واحترمت في مراسيم الدفن كل الطقوس المتعارف عليها عند المسلمين.

وبخصوص وضعية المواطنين المغاربة العالقين بالديار الإيطالية بعد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، أوضح يوسف بلا أنه تم إحصاء 113 حالة إلى حد الساعة، تتواصل معهم السفارة والقنصليات العامة، باستمرار، للاطمئنان على أحوالهم. وأضاف أن الأمر يتعلق بزيارات عائلية أكثر منها سياحية، وبالتالي فكل المواطنين يقطنون مع ذويهم وأسرهم في مناطق مختلفة بإيطاليا.

من جهة أخرى، نوه سفير المملكة بروح المسؤولية العالية وقيم التضامن والتآزر التي أبانت عنها الجالية المغربية خلال جميع مراحل هذه الأزمة، كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني سواء من خلال حملات التحسيس أو المؤازرة والدعم لفائدة الجالية المغربية.