24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة جمعوية تستهدف الأسر المحتاجة بمراكش
- "كورونا" يفضح الفوارق الاجتماعية ويكشف الهشاشة في أمريكا
- في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا
- الكوفيد 19 زمن طرق الحرير الصينية
- عمال النظافة يتحدون كورونا!
إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)
خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)
الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)
- المغرب يسجّل 130 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (189)
- الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021 - (161)
- منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا - (124)
- إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة - (106)
- تجار يطالبون الحكومة بإعفاء من الضرائب والكراء في زمن الوباء - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغربي في تشاد مصاب بكورونا يتماثل للشفاء
أفادت مصادر مسؤولة من داخل دولة تشاد بأن المواطن المغربي الذي أصيب بفيروس كورونا قد تماثل للشفاء، بعد تحاليل سلبية كشفت رحيل الفيروس عنه.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المواطن المغربي مازال راقدا بالمستشفى إلى حين التأكد قطعا من شفائه، وتفادي إمكانية معاودة إصابته.
وسجلت دولة تشاد، منتصف شهر مارس الماضي، أول إصابة بفيروس كورونا داخل ترابها، تتعلق بمغربي مقيم بالعاصمة نجامينا منذ فبراير من سنة 2018.
وقالت مصادر موثوقة بتشاد، لجريدة هسبريس، إن المواطن المغربي أصيب بالفيروس بعد زيارة قام بها إلى دولة الكاميرون قبل خمسة أيام.
وأحدثت السفارة المغربية بتشاد خلية يقظة لتتبع أوضاع الجالية، خصوصا في علاقاتها بمستجدات كوفيد 19.