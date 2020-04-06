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الرئيسية | مغاربة العالم | مغربي في تشاد مصاب بكورونا يتماثل للشفاء‬

مغربي في تشاد مصاب بكورونا يتماثل للشفاء‬

مغربي في تشاد مصاب بكورونا يتماثل للشفاء‬
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 18:47

أفادت مصادر مسؤولة من داخل دولة تشاد بأن المواطن المغربي الذي أصيب بفيروس كورونا قد تماثل للشفاء، بعد تحاليل سلبية كشفت رحيل الفيروس عنه.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المواطن المغربي مازال راقدا بالمستشفى إلى حين التأكد قطعا من شفائه، وتفادي إمكانية معاودة إصابته.

وسجلت دولة تشاد، منتصف شهر مارس الماضي، أول إصابة بفيروس كورونا داخل ترابها، تتعلق بمغربي مقيم بالعاصمة نجامينا منذ فبراير من سنة 2018.

وقالت مصادر موثوقة بتشاد، لجريدة هسبريس، إن المواطن المغربي أصيب بالفيروس بعد زيارة قام بها إلى دولة الكاميرون قبل خمسة أيام.

وأحدثت السفارة المغربية بتشاد خلية يقظة لتتبع أوضاع الجالية، خصوصا في علاقاتها بمستجدات كوفيد 19.

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