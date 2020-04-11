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كُتّاب وآراء
حملة تدعم الجالية المغربية أمام تفشي "كوفيد 19"
أطلقت فعاليات جمعوية مغربية حملة تضامن مع مغاربة العالم، تحت وسم "يا مغاربة العالم. مصيركم مصيرنا"؛ وذلك تشجيعا لهم في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها المعمور بسبب تفشي فيروس كورونا.
الجمعيات، التي يتقدمها المنتدى الدولي للإعلام والتنمية، اعتبرت أنه "لا فرق بين مغربي داخل الوطن ومغربي خارجه. كلنا مغاربة، سواء كنا مقيمين في الوطن أو مهاجرين في بلاد المهجر، فكلنا أبناء وطن واحد وتحت رعاية ملكية دائمة واحدة".
ودعا المنتدى الدولي للإعلام والتنمية إلى جعل هذا الهاشتاغ أولا بمثابة صلة رحم و تضامن، وثانيا ردا قويا ومباشرا ضد دعاة التفرقة والتمييز بين المغاربة أينما كانوا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
Malheureusement le mal est fait.
En tant que marocain résidant en France,J'ai découvert que mon pays ne sera jamais à mon côté dans les situations difficiles.
Également j'aimerais dire à ceux qui nous ont insultés et méprisés, merci pour nous avoir ouvert les yeux.
Ciao mon pays c'est fini les vacances au pays.
Rentrons chez ceux qui nous accueilli
Vive la France Ciao le Maroc
Les marocains en Europe ont tous leurs droits, nous n'avons pas besoin de cette propagande pour redorer l'image de ce système qui est responsable de bloquer des milliers de MRE au maroc !
Laisser les gens rejoindre leur famille, boulot,en Europe, et rapatrier les marocains bloqués partout au monde
Le seul pays qui a tourné le dos a ces citoyens bloqués ??!
Vive le Maroc, a bas le système
مغاربة العالم محتاجين ماشي أقوال!
مغاربة العالم مشردين في الأزقة و بدون أكل، لمادا؟
الصيف.ومكروه عند مغاربة ذاخل..لاءنه استطاع ان ينجح ويفلت من مخالب الفقر..وجاءت كورونا لكي تستيقض المهاجرين من غفلتهم..وكذا المهاجرين المتكدسين في المطارات ويرغبون العودة عند ابناءهم لديار الاوربية..انها الحقيقة..ولاداعي لنفاق..لولا امي لن اعوذ لذلك الوطن ناقم ومتربص..
اتقوا الله في إخوانكم.
الجالية بالنسبة للحكومة عملة صعبة فقط. البقرة الحلوب. اتروكوننا في حالنا. والله أصبحنا نكره العودة إلى البلاد. البلاد أصبحت بالنسبة لنا مقبرة فقط. نعيش في أوروبا و الآن أصبحت مقابر إسلامية فيها موجودة.
نطلب الله سبحانه وتعالى أن يشفينا و يشفي حميع البشرية من كورونا.
تحية لجريدة هسبريس
Main à la
Pâtes alors là stop excuser moi faite les si vous voulez mais sans moi no more comment