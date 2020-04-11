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الرئيسية | مغاربة العالم | حملة تدعم الجالية المغربية أمام تفشي "كوفيد 19‬"

حملة تدعم الجالية المغربية أمام تفشي "كوفيد 19‬"

حملة تدعم الجالية المغربية أمام تفشي "كوفيد 19‬"
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 20:35

أطلقت فعاليات جمعوية مغربية حملة تضامن مع مغاربة العالم، تحت وسم "يا مغاربة العالم. مصيركم مصيرنا"؛ وذلك تشجيعا لهم في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها المعمور بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجمعيات، التي يتقدمها المنتدى الدولي للإعلام والتنمية، اعتبرت أنه "لا فرق بين مغربي داخل الوطن ومغربي خارجه. كلنا مغاربة، سواء كنا مقيمين في الوطن أو مهاجرين في بلاد المهجر، فكلنا أبناء وطن واحد وتحت رعاية ملكية دائمة واحدة".

ودعا المنتدى الدولي للإعلام والتنمية إلى جعل هذا الهاشتاغ أولا بمثابة صلة رحم و تضامن، وثانيا ردا قويا ومباشرا ضد دعاة التفرقة والتمييز بين المغاربة أينما كانوا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - من خارج الوطن السبت 11 أبريل 2020 - 20:45
و ماذا عن هؤلاء الناس الذين شتموا مغاربة المهجر لم نسمع عن أي اعتقال!!انشري من فضلك يا هسبريس و شكرا
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30
2 - harbal السبت 11 أبريل 2020 - 20:45
قنيطرة راه مفيهاش الكمامات لله يرحم الوالدين
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11
3 - mohamed السبت 11 أبريل 2020 - 20:50
الجالية في غنا عن هذه المباذرات المخزنية ملايين مغاربة الذاخل إنقطع رزقهم ولامذخول لهم الناس يعلم بحالها غير الله .الجالية تطلب فقط السماح لهم بمغاذرة المغرب .وكيفية التخلص من الجنسية
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3
4 - محمد السبت 11 أبريل 2020 - 20:50
je suis marocain de France et ça me fait plaisir de voir le soutien de nos frère franchement c est une bonne chose
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16
5 - Berkani السبت 11 أبريل 2020 - 20:52
Salam
Malheureusement le mal est fait.
En tant que marocain résidant en France,J'ai découvert que mon pays ne sera jamais à mon côté dans les situations difficiles.
Également j'aimerais dire à ceux qui nous ont insultés et méprisés, merci pour nous avoir ouvert les yeux.
Ciao mon pays c'est fini les vacances au pays.
Rentrons chez ceux qui nous accueilli
Vive la France Ciao le Maroc
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2
6 - من هولندا السبت 11 أبريل 2020 - 20:52
لقد فات الأوان. أصبح الجرح غائرا و زادت الدولة المغربية في اغوراره. وصلنا مرحلة القطيعة لا ريب.
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21
7 - N'importe quoi السبت 11 أبريل 2020 - 20:53
Du grand n'importe quoi.
Les marocains en Europe ont tous leurs droits, nous n'avons pas besoin de cette propagande pour redorer l'image de ce système qui est responsable de bloquer des milliers de MRE au maroc !
Laisser les gens rejoindre leur famille, boulot,en Europe, et rapatrier les marocains bloqués partout au monde
Le seul pays qui a tourné le dos a ces citoyens bloqués ??!

Vive le Maroc, a bas le système
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14
8 - جنسية وحيدة السبت 11 أبريل 2020 - 20:53
بفضل كورونا اكتشفت الجالية انها لا تساوي شيئا عند حكام المغرب وان البلدان الاوروبية التي تعيش فيها اهتمت بها اكثر من المخزن ووزاراته وكراكيزه في "مجلس الجالية",الاثنين ساتصل بمحامي لمعرفة كيفية اسقاط الجنسية وساحتفظ بجنسيتي البلجيكية فقط وساتوقف عن ارسال المال الى المغرب وادعو جميع المهاجرين الى الاستيقاظ من غفلتهم العاطفية فنحن لسنا سوى "عملتهم بالخارج
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11
9 - مواطن غيور. التشرد السبت 11 أبريل 2020 - 20:54
السلام عليكم
مغاربة العالم محتاجين ماشي أقوال!
مغاربة العالم مشردين في الأزقة و بدون أكل، لمادا؟
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6
10 - صرخة مهاجر السبت 11 أبريل 2020 - 20:55
المهاجر المغربي بقرة حلوب محبوب عند االوطن في فصل
الصيف.ومكروه عند مغاربة ذاخل..لاءنه استطاع ان ينجح ويفلت من مخالب الفقر..وجاءت كورونا لكي تستيقض المهاجرين من غفلتهم..وكذا المهاجرين المتكدسين في المطارات ويرغبون العودة عند ابناءهم لديار الاوربية..انها الحقيقة..ولاداعي لنفاق..لولا امي لن اعوذ لذلك الوطن ناقم ومتربص..
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15
11 - [email protected] السبت 11 أبريل 2020 - 20:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتقوا الله في إخوانكم.
الجالية بالنسبة للحكومة عملة صعبة فقط. البقرة الحلوب. اتروكوننا في حالنا. والله أصبحنا نكره العودة إلى البلاد. البلاد أصبحت بالنسبة لنا مقبرة فقط. نعيش في أوروبا و الآن أصبحت مقابر إسلامية فيها موجودة.
نطلب الله سبحانه وتعالى أن يشفينا و يشفي حميع البشرية من كورونا.
تحية لجريدة هسبريس
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16
12 - Immigre السبت 11 أبريل 2020 - 20:57
C’est maintenant que les MRE sont bien quand ont été insulté par les khoukhos personnes nous a défendu pas un seule politicien n’a eu le cul de dire un mot maintenant vous demandez aux marocains. Du monde de mettre la
Main à la
Pâtes alors là stop excuser moi faite les si vous voulez mais sans moi no more comment
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11
13 - من خارج المملكة السبت 11 أبريل 2020 - 20:57
مادام ليست هناك اعتقالات لهؤلاء الذين شتموا مغاربة المهجر فليس هناك عودة مقررة في المستقبل
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14
14 - nadori السبت 11 أبريل 2020 - 20:59
اعتقد ان هذا التضامن بالقول لا يجدي ولا ينفع أحدا بحيث على دولتنا ان كانت تحب ابناءها في الداخل وفي الخارج يجب ان تفك اسرى المحتجزين خارج الوطن الذين يعانون وكذلك ان تترك المحتجزين في المغرب والذين يحملون الجنسيات الأجنبية,هذا هو التضامن وهذه هي المحبة المتبادلة,اما ان تصرخوا وتقولون انكم تحبون الجالية والجالية تعاني داخل الوطن بحيث الدول الغربية أرسلت طائرات لتحمل جميع الذين يتوفرون على جوازاتهم ولكن ادارتنا كعادتها تخلق مشاكل مجانية لمغاربة العالم والذين هم اليوم يحملون جنسيات أخرى,ما هذا الظلم؟وما هذه السخافة؟حرروا مغاربة الداخل ومغاربة المحتجزين داخل المغرب الذين يحملون جواز سفر اجنبي. الى متى نعيش هذا الظلم؟
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16
15 - محمد المغربي السبت 11 أبريل 2020 - 21:09
تحية للمهاجرين المغاربة الذين ضحوا و لازالوا يضحون من أجل عائلاتهم و بلدهم.
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4
16 - فيصل اسبنيا السبت 11 أبريل 2020 - 21:09
اطلب من الدولة السماح لنا بالمغادرة فأبناؤنا في الخارج ارجوكم تم ارجوكم فحالنا لا يعلم به الا الله وحده
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6
17 - ahmed السبت 11 أبريل 2020 - 21:15
هد الجلي الهي خراج الوطن الهي الفضل علين ونطلب من الله اليحميه هد الوابأ نشأ الله
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