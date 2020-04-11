حملة تدعم الجالية المغربية أمام تفشي "كوفيد 19‬"

هسبريس من الرباط

أطلقت فعاليات جمعوية مغربية حملة تضامن مع مغاربة العالم، تحت وسم "يا مغاربة العالم. مصيركم مصيرنا"؛ وذلك تشجيعا لهم في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها المعمور بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجمعيات، التي يتقدمها المنتدى الدولي للإعلام والتنمية، اعتبرت أنه "لا فرق بين مغربي داخل الوطن ومغربي خارجه. كلنا مغاربة، سواء كنا مقيمين في الوطن أو مهاجرين في بلاد المهجر، فكلنا أبناء وطن واحد وتحت رعاية ملكية دائمة واحدة".

ودعا المنتدى الدولي للإعلام والتنمية إلى جعل هذا الهاشتاغ أولا بمثابة صلة رحم و تضامن، وثانيا ردا قويا ومباشرا ضد دعاة التفرقة والتمييز بين المغاربة أينما كانوا.