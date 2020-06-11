وزارة الجالية تعتمد مكتب الضبط الرقمي للمراسلات

هسبريس من الرباط

اعتمدت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج "مكتب الضبط الرقمي" في كل مراسلاتها الإدارية، وفق ما أعلنته، اليوم الخميس، لجميع المرتفقين والإدارات.

وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة، وفي إطار مواكبة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لتفادي تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بين الموظفين والمرتفقين، وتنفيذا لمضامين منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، وكذا تعزيزا للتواصل الرقمي مع المغاربة المقيمين بالخارج.

ويمكن الولوج إلى هذه الخدمة عن طريق الرابط (https://courrier.gov.ma/virtualbo) ، الخاص ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية الذي طورته وكالة التنمية الرقمية من أجل التدبير الإلكتروني لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، يقول البلاغ الوزاري، إذ يمكن للمواطنين والمقاولات والإدارات والهيئات العمومية إيداع مراسلاتهم بالإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.

ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة بهدف تقليص التبادل المادي للمراسلات والوثائق الإدارية اعتماد الخدمة الإلكترونية "الحامل الإلكتروني" (parapheur électronique)، يورد البلاغ.

وخلصت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتعزز انخراط الوزارة المنتدبة في تنزيل أولوياتها المتعلقة برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج بصفة عامة، وتحديث الإدارة بصفة خاصة، إذ تم وضع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع وتيسير العمل عن بعد؛ وذلك بتوفير الوسائل المعلوماتية اللازمة وتكييفها من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتها للمرتفقين، مع ضمان شروط السلامة الصحية لهم ولموظفيها.