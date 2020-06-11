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الرئيسية | مغاربة العالم | وزارة الجالية تعتمد مكتب الضبط الرقمي للمراسلات

وزارة الجالية تعتمد مكتب الضبط الرقمي للمراسلات

وزارة الجالية تعتمد مكتب الضبط الرقمي للمراسلات
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يونيو 2020 - 16:14

اعتمدت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج "مكتب الضبط الرقمي" في كل مراسلاتها الإدارية، وفق ما أعلنته، اليوم الخميس، لجميع المرتفقين والإدارات.

وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة، وفي إطار مواكبة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لتفادي تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بين الموظفين والمرتفقين، وتنفيذا لمضامين منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، وكذا تعزيزا للتواصل الرقمي مع المغاربة المقيمين بالخارج.

ويمكن الولوج إلى هذه الخدمة عن طريق الرابط (https://courrier.gov.ma/virtualbo) ، الخاص ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية الذي طورته وكالة التنمية الرقمية من أجل التدبير الإلكتروني لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، يقول البلاغ الوزاري، إذ يمكن للمواطنين والمقاولات والإدارات والهيئات العمومية إيداع مراسلاتهم بالإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.

ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة بهدف تقليص التبادل المادي للمراسلات والوثائق الإدارية اعتماد الخدمة الإلكترونية "الحامل الإلكتروني" (parapheur électronique)، يورد البلاغ.

وخلصت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتعزز انخراط الوزارة المنتدبة في تنزيل أولوياتها المتعلقة برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج بصفة عامة، وتحديث الإدارة بصفة خاصة، إذ تم وضع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع وتيسير العمل عن بعد؛ وذلك بتوفير الوسائل المعلوماتية اللازمة وتكييفها من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتها للمرتفقين، مع ضمان شروط السلامة الصحية لهم ولموظفيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - MOHAMED cherif alicante الخميس 11 يونيو 2020 - 16:24
وزارة لا دور لها لأننا كجالية نعيش في بلدان حصلنا على جنسيتها ولا نريد أي شيئ من هذه الوزارة المشلولة الميتة أصلا ،أموال هذه الوزارة كان من الأحسن تشييد طرقات في جبال الألطس المنكوبة
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53
2 - فاتن الخميس 11 يونيو 2020 - 16:45
قلبنا محروق على اولادنا طلبة باوروبا ياريت تشوفو من حالنا كوالدين مدمرين هنا فالمغرب واولادنا مدمرين فالغربة
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11
3 - نور الخميس 11 يونيو 2020 - 16:56
ماذا عن وضع المغاربة العالقين داخل ارض الوطن جراء اغلاق الحدود و ضياع الوظيفة في بلد الاقامة و تراكم الالتزامات من ايجار سكن و قروض و و و
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13
4 - مهاجر مصدوم الخميس 11 يونيو 2020 - 16:58
انكشف عنكم القناع. الطريقة التي تعاملت بها الوزارة ( الوصية) مع المهاجرين سواء المحتجزين داخل الوطن او المعلقين خارجه تبقى وسمة عار على جبينكم. لم تاخذكم الرافة حتى باموات المهاجرين الدي قضوا حياتهم في المساهمة في الاقتصاد الوطني و دفنوا خارجه . كما يقال : الارض التي تكرمك هي وطنك و الارض التي تهينك هي الغربة.
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14
5 - bob bacelona الخميس 11 يونيو 2020 - 17:41
واش غادي يبقى ديما ؟ولا تسالي كرونا ونعود إلى ما قبل الجائحة؟؟؟؟
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