24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)

  2. مؤرخة أمريكية: نعيش في "دولة بوليسية".. والعنصرية "نظامية" (5.00)

  3. السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)

  4. الملك محمد السادس يأمر بمساندة 15 دولة إفريقية ضد "كورونا" (5.00)

  5. المغرب يجمّع الحالات النشطة بـ"كورونا" في بنسليمان وبنجرير (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مغاربة العالم | ائتلاف يطالب إسبانيا بالتحقيق في مقتل الطاهري‎

ائتلاف يطالب إسبانيا بالتحقيق في مقتل الطاهري‎

ائتلاف يطالب إسبانيا بالتحقيق في مقتل الطاهري‎
هسبريس من الرباط
الأحد 14 يونيو 2020 - 11:20

تقدم محامون وسياسيون وجمعيات من المجتمع المدني بشكاية أمام القضاء الإسباني من أجل إعادة فتح تحقيق في مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري على يد حراس مركز للقاصرين بمدينة ألميريا الإسبانية.

وأورد المشكلون لائتلاف تحت اسم "ائتلاف العدالة من أجل إلياس" أن "تقرير الطب الشرعي المنجز إثر الحادثة يشير إلى أن الوفاة نتجت عن اختناق حاد، كما يبين الفيديو أن الشاب المتوفى لم يبد أي مقاومة، ما يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري الذي تعرض له المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي أدى إلى حدوث مظاهرات ضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية".

واعتبر الائتلاف، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الحادث "يعتبر خرقا خطيرا لحقوق الإنسان"، مطالبا الدولة الإسبانية بفتح تحقيق من جديد في أقرب الآجال والكشف عن المسؤولين عن خنق إلياس الطاهري في مركز القاصرين، "الذي يعد جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد مكتملة الأركان"، وداعيا كذلك إلى كشف ملابسات هذا الحادث وإذا ما كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز.

وأضاف المصدر ذاته: "في ظل هذه الظروف، ولكي لا يطال هذه القضية النسيان، خصوصا أن محكمة ألميريا في المرحلة الابتدائية قامت بحفظ الملف، قررنا تكوين هذا الائتلاف الذي يضم شخصيات من إسبانيا والمغرب من أجل نفض الغبار عن هذا الملف والضغط من أجل ألا يتم إقبار القضية".

وفي هذا الإطار، قررت المؤسسة الإسبانية ابن بطوطة، التي يرأسها محمد الشايب، تقديم شكوى للقضاء الإسباني بتعاون مع عدد من المحامين، إذ ستتقدم في إطار مسطرة "الاتهام العام" بشكوى أمام المحاكم الإسبانية من أجل إعادة فتح تحقيق في الحادث، الذي تم حفظه من طرف محكمة ألميريا، حسب بلاغ الائتلاف.

ويضم الائتلاف فعاليات من المجتمع المدني وسياسيين ومحامين، ومن بينهم محمد الشايب، أول برلماني إسباني من أصل مغربي ورئيس مؤسسة ابن بطوطة، ورشيد فارس، الكاتب العام للمواطنة والتعاون بالحزب الاشتراكي العمال الإسباني، ومراد العجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، وهلال تاركو، رئيس جمعية المحامين من أصل مغربي الممارسين بالخارج، ومحمد الهيني والحبيب حاجي، المحاميان بهيئة تطوان عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وعبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الدار الرباط، وكريم المربوح، المحامي بألميريا، بالإضافة إلى محامين إسبان من أصل مغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - mazhari mohamed الأحد 14 يونيو 2020 - 11:37
et pourquoi ne pas le demander depuis la crime c'est trop tard
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
2 - عبدالله الأحد 14 يونيو 2020 - 11:48
عندما يكون الضحية أجنبي لا تسأل عن عدالتهم التي يهللون بها حسبي ألله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
3 - Mohamed الأحد 14 يونيو 2020 - 11:52
اين هم ريفيون أروبا الذين خرجوا بالآلاف يعد موت سماك الحسيمة. لما لا تعيدوا نفس الشيء فهذا قتل عمد في حق ابن جلدتنا . أرنا هل انتم قادرون على تحقيق العدالة في بلد الديمقراطية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
4 - هااااني الأحد 14 يونيو 2020 - 11:59
و لماذا؟ تم قتله .. رحمة الله عليه .. إلى الأمام .. فرصة قادمة و مقتول آخر و هكذا دواليك. في المغرب .. خارج المغرب .. مغربي أو بس. أقولها و ألم شديد ينتابني من رأسي إلى أخمص قدمي. تحياتي من هولندا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - القادري الأحد 14 يونيو 2020 - 12:26
طبعا الكل يرجو الرحمة لهذا الشاب القاصر ولكن أين عائلته ؟ ما مبرر وجوده فوق التراب الاسباني؟ لماذا تأخرت المطالبة بالتحقيق في (اغتياله) ما حدود مسؤولية بلده الاصلي ؟.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - موغرابي الأحد 14 يونيو 2020 - 12:31
مبادرة حسنة و المرجو ان لا تكون فقط من اجل الإسترزاق و قضاء أغراض شخصية على حساب روح إلياس الطاهرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - رحمه الله الأحد 14 يونيو 2020 - 12:51
اول مرة اسمع بهده الجريمة أين كنتم يامن تدافعون على حقوق الإنسان و المظلومين ! جريمة موثقة يجب إرجاع الحق والكرامة لأهله ولبلاده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
8 - elmerhraouimohammed الأحد 14 يونيو 2020 - 13:02
اين هي منظمة حقوق الانسان في المغرب التي تهلل وتطبل فقط في التفاهات والخزعبلات ..اين هم ريافا في اوروبا الدين يهللون ويقدسون فقط (دموقراطيات) اوروبا ويصوبون حقدهم وعنصريتهم فقط اتجاه المغرب وملكه العظيم وشعبه هاهي اسبانيا التي تقدسونها قتلت بطريقة وحشية طفلا من بني جلدتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - مغربي حتى النخاع الأحد 14 يونيو 2020 - 13:07
..... لم اصدق عيناي وانا اشاهد فيديو تعنيف وقتل المواطن المغربي الياس، رحمه الله، حتى انني لم استطع اكمال الفيديو او حتى تصديق انه اصبح بعد ذلك جثتا هامدة، لانني لا اصدق ما تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي، حتى قرات في مقالكم هدا وصدمة جدا، وتذكرت سيناريو مقتل المواطن السعودي خاجقشي في قنصلية بلاده بتركيا، فهو نفس عدد الاشخاص او اكثر الدين قامو باغتيال جمال، والفرق ان واحدة تتعلق بجريمة بالسياسة، اما مقتل الياس فاستطيع الجزم انها جريمة عنصرية نكراء، ان ثبت تورط هدا المركز وجلاديه الدين تجردوا من لباس الانسانية، وعرو حقيقة انهم دولة ديمقراطية تحترم حقوق الحيوان قبل الانسان، فهم يتبجحون ويسوقون انهم يسخرون الطائرات والمنقذين كي ينقدو بقرة او قطا عاقا في حفرة او جبل، وهم بعيدون كل البعد عن انقاد حتى نملة، ومن منبركم هدا لابد ان لا يذهب دم الياس هدرا ويحاكم هؤلاء القتلة في محكمة دولية ليكونو عبرة لمن تسول له نفسه ان يقتل انسانا اي كان نوعه او جنسه او لونه او دينه او عرقه...... والسلام عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - hicham الأحد 14 يونيو 2020 - 13:19
ا لمغرب لايستطيع الضغط على الاسبان لان في اسبنيا سبق وقتل مغربي برصاص ليس اسباني وتستطيع اسبانيا اعادة التحقيق الشئ الذي سيحرج المسؤولون المغاربة من جهة اخرى الذي بيته من زجاج لايضر بالحجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.