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الرئيسية | مغاربة العالم | "بلا حدود" يدخل على خطّ قتل الطاهري في إسبانيا‎

"بلا حدود" يدخل على خطّ قتل الطاهري في إسبانيا‎

"بلا حدود" يدخل على خطّ قتل الطاهري في إسبانيا‎
هسبريس من الرباط
الأحد 14 يونيو 2020 - 14:30

أكد التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات أنه معني بقضية مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري بمركز أوريا للأراضي الصغرى في ألميريا جنوب إسبانيا.

وأدان التحالف، في بلاغ توصلت به هسبريس، كل أعمال التمييز بين البشر عبر العالم، على أي أساس قامت، سواء عرقية أو دينية أو غيرها، مؤكدا دعمه الراسخ لكل التظلمات والاحتجاجات السلمية الحضارية التي تنادي برفع العنصرية وإدانة مرتكبيها والقطع مع ثقافتها بإقرار ضمانات قانونية ومؤسساتية قوية وواضحة.

وعبر التنظيم ذاته عن تضامنه القوي واللامحدود مع عائلة الشاب المقتول على أيدي أمنيين في ألميريا، معلنا مؤازرته كل الخطوات القانونية والمسطرية القضائية والاجتماعية السلمية التي ستباشرها، ومطالبا السلطات الإسبانية المختصة بفتح تحقيق معمق حول الواقعة، وإطلاع الرأي العام على حقيقة الموضوع ومدى صدقية الوقائع وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الجناة وكل الذين تواطؤوا معهم لإخفاء القضية أو الصمت عنها وعدم التبليغ وقتها بشأنها.

وأعلن التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات الانتصاب كطرف مدني في هذه القضية، بعد فتح التحقيقات المطلوبة، محذرا من انتشار ثقافة التمييز العنصري ومن الخطاب السياسي الذي يزكيها أحيانا كثيرة ويحرض عليها بشكل مباشر في لقاءات جماهيرية أو من خلال تصريحات إعلامية، وداعيا الجميع إلى التمسك بأسس العيش المشترك وبقيم الحوار والتسامح والقطع مع هذه العقليات داخل المؤسسات والمرافق العامة، بما فيها الأجهزة الأمنية.

وجدد التحالف الدولي رفضه القاطع كل أعمال الشطط والعنف المؤسس على التمييز العنصري، مشددا على أنه سيواكب أطوار هذا الملف بكل يقظة وفعالية وجاهزية للتدخل في إطار القانون، وسيكون ذلك عبر بيانات أو ندوات ولقاءات صحافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 14:44
سنرى هل التفاعل الحقوقي لهذا المواطن سيكون بنفس القوة للمواطن الاميركي
ام ان هناك جهات خفية تريد طمس الحقيقة
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16
2 - عار الأحد 14 يونيو 2020 - 14:46
الاف الاطفال والقاصرين المغاربة عاطينها للسرقة وشم الكولا بمدن اوروبا,اين عائلاتهم?اين وزارة الاسرة?كيفاش دازو الحدود?علاش حكومة المغرب ترفض استلامهم?
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9
3 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 14:48
الله رحمو وجعل من أهل الجنة أين حقوق الإنسان هل هي مجرد كلام فارغ أين الأمم المتحدة
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9
4 - متتبع الأحد 14 يونيو 2020 - 14:48
بالرغم من بعد ظهور شريط الفيديو ، الذي يأكد جريمة القتل في حق الشاب المغربي، لم نرى بعد أي خروج إعلامي للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
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29
5 - الغرباوي الأحد 14 يونيو 2020 - 15:06
لو قتل حيوان في إسبانيا لنادت القيامة على الحيوان،ولكن عندما يقتل إنسان مغربي في بلاد الكفر وهو مسلم،لا يتحرك اي أحد مجرد مواطن بسيط،ولكن عند الله عظيم،أين كانت جمعيات الحقوق ولكن ممسوقينش حتا دارت أمريكا احتجاجات وفوضى عارمة ضد العنف العنصرية عاد بديتو تحرحكو عاد عقتوا
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3
6 - ما هي قيمتك في وطنك الأحد 14 يونيو 2020 - 15:29
جميع الدول تتعامل معاك على حساب قيمتك في بلادك الاصلي. ولهذا اوزن راسك براسك
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4
7 - Justice pour Tahiri الأحد 14 يونيو 2020 - 15:33
Il Faut que Mr. Bourita réagisse et appuie la famille de
Tahiri avec force et détermination

la justice doit prendre son cours
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2
8 - زين العابدين الأحد 14 يونيو 2020 - 15:41
لندن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملاتهم والسلام
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-3
9 - med الأحد 14 يونيو 2020 - 15:42
AU N° 1
salam
le driot de l'americain etait fait par les americains.le droit du marocain doit etre réclamé par les MArocains.
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4
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