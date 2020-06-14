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كُتّاب وآراء
"بلا حدود" يدخل على خطّ قتل الطاهري في إسبانيا
أكد التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات أنه معني بقضية مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري بمركز أوريا للأراضي الصغرى في ألميريا جنوب إسبانيا.
وأدان التحالف، في بلاغ توصلت به هسبريس، كل أعمال التمييز بين البشر عبر العالم، على أي أساس قامت، سواء عرقية أو دينية أو غيرها، مؤكدا دعمه الراسخ لكل التظلمات والاحتجاجات السلمية الحضارية التي تنادي برفع العنصرية وإدانة مرتكبيها والقطع مع ثقافتها بإقرار ضمانات قانونية ومؤسساتية قوية وواضحة.
وعبر التنظيم ذاته عن تضامنه القوي واللامحدود مع عائلة الشاب المقتول على أيدي أمنيين في ألميريا، معلنا مؤازرته كل الخطوات القانونية والمسطرية القضائية والاجتماعية السلمية التي ستباشرها، ومطالبا السلطات الإسبانية المختصة بفتح تحقيق معمق حول الواقعة، وإطلاع الرأي العام على حقيقة الموضوع ومدى صدقية الوقائع وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الجناة وكل الذين تواطؤوا معهم لإخفاء القضية أو الصمت عنها وعدم التبليغ وقتها بشأنها.
وأعلن التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات الانتصاب كطرف مدني في هذه القضية، بعد فتح التحقيقات المطلوبة، محذرا من انتشار ثقافة التمييز العنصري ومن الخطاب السياسي الذي يزكيها أحيانا كثيرة ويحرض عليها بشكل مباشر في لقاءات جماهيرية أو من خلال تصريحات إعلامية، وداعيا الجميع إلى التمسك بأسس العيش المشترك وبقيم الحوار والتسامح والقطع مع هذه العقليات داخل المؤسسات والمرافق العامة، بما فيها الأجهزة الأمنية.
وجدد التحالف الدولي رفضه القاطع كل أعمال الشطط والعنف المؤسس على التمييز العنصري، مشددا على أنه سيواكب أطوار هذا الملف بكل يقظة وفعالية وجاهزية للتدخل في إطار القانون، وسيكون ذلك عبر بيانات أو ندوات ولقاءات صحافية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
ام ان هناك جهات خفية تريد طمس الحقيقة
Tahiri avec force et détermination
la justice doit prendre son cours
salam
le driot de l'americain etait fait par les americains.le droit du marocain doit etre réclamé par les MArocains.