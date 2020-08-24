يوم مفتوح لمغاربة هولندا في قنصليات المملكة

حسن الركاز من هولندا

بادرت القنصليات المغربية الأربع بهولندا إلى تعليق عطلة نهاية الأسبوع، وقامت بتنظيم يوم مفتوح أول أمس السبت، لتلبية طلبات المواطنين المغاربة الذين تعذر عليهم إنجازها خلال أيام العمل العادية.

ولتزامنها مع عطلة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، يومي 20 و21 غشت، قامت القنصليات المغربية الأربع، في بادرة لتقريب الإدارة من المواطنين، بفتح أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع أمام أفراد الجالية المغربية بهولندا لقضاء أغراضها لإدارية.

قنصليات المملكة المغربية بكل من أمستردام وروتردام وأوتريخت ودين بوش حرصت على تنظيم اليوم المفتوح لتقديم مختلف الخدمات الإدارية، من تجديد جوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية والمصادقة على الإمضاءات والتسجيل بالحالة المدنية وغيرها.