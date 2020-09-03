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الرئيسية | مغاربة العالم | مغاربة سلطنة عمان يطالبون بالعودة إلى بلد الإقامة

مغاربة سلطنة عمان يطالبون بالعودة إلى بلد الإقامة

مغاربة سلطنة عمان يطالبون بالعودة إلى بلد الإقامة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:15

طلب عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بسلطنة عمان العالقين بالمغرب من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التدخل للسماح لهم بالعودة إلى بلد الإقامة.

وأورد العالقون، في تصريحات متطابقة، أنهم علقوا بالمغرب منذ شهر مارس، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة جراء الوضع الراهن، مستغربين عدم السماح لهم بالمغادرة رغم انطلاق رحلات من الدار البيضاء لإعادة المغاربة العالقين بسلطنة عمان.

وشدد المتحدثون لهسبريس على أنهم مهددون بفقدان مناصب شغلهم بالسلطنة، إضافة إلى بعدهم عن أبنائهم وأسرهم، مناشدين الوزارة التدخل العاجل لتمكينهم من العودة على متن الرحلة المبرمجة في التاسع من شتنبر القادم.

وكانت سفارة المملكة المغربية بسلطنة عمان قد أعلنت أن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية ستنطلق من مسقط في التاسع من شتنبر وستتوجه إلى مدينة الدار البيضاء، داعية الراغبين في السفر إلى حجز التذاكر وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن "كوفيد-19".

وقال المتضررون من الوضع إن السلطات بسلطنة عمان لا تمانع في عودتهم، مستغربين استثناءهم من السفر إسوة بالمغاربة المقيمين في دول أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الدليمي الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:47
خليو الناس ترزق لي عندو شي عقد عمل خليه يمشي راه كايجلس عماين او كايدخل للمغرب العملة الأجنبية سلطنة عمان الريال ديالها طالع بزاف الناس كاتخلص مزيان الي شاد شي بوسط مزيان اللهما لي عندو عقد عمل أو بغا يمشي لشي دولة أو ديك الدولة واقفا عليه خليوه يمشي يترزق الله راه غادي يدخل ليكم لفلوس ف كل تحويلة
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2 - نور الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:30
اضافة الى تراكم الالتزامات المالية من ايجار السكن و قروض...
المفروض الى الطيارة غادا تما باش تجيب المغاربة العالقين تما تدي معاها لي حاصلين هنا و شكرا
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