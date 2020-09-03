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كُتّاب وآراء
مغاربة سلطنة عمان يطالبون بالعودة إلى بلد الإقامة
طلب عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بسلطنة عمان العالقين بالمغرب من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التدخل للسماح لهم بالعودة إلى بلد الإقامة.
وأورد العالقون، في تصريحات متطابقة، أنهم علقوا بالمغرب منذ شهر مارس، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة جراء الوضع الراهن، مستغربين عدم السماح لهم بالمغادرة رغم انطلاق رحلات من الدار البيضاء لإعادة المغاربة العالقين بسلطنة عمان.
وشدد المتحدثون لهسبريس على أنهم مهددون بفقدان مناصب شغلهم بالسلطنة، إضافة إلى بعدهم عن أبنائهم وأسرهم، مناشدين الوزارة التدخل العاجل لتمكينهم من العودة على متن الرحلة المبرمجة في التاسع من شتنبر القادم.
وكانت سفارة المملكة المغربية بسلطنة عمان قد أعلنت أن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية ستنطلق من مسقط في التاسع من شتنبر وستتوجه إلى مدينة الدار البيضاء، داعية الراغبين في السفر إلى حجز التذاكر وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن "كوفيد-19".
وقال المتضررون من الوضع إن السلطات بسلطنة عمان لا تمانع في عودتهم، مستغربين استثناءهم من السفر إسوة بالمغاربة المقيمين في دول أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
المفروض الى الطيارة غادا تما باش تجيب المغاربة العالقين تما تدي معاها لي حاصلين هنا و شكرا