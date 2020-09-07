القنصلية المغربية ببرشلونة تعتمد تدابير احترازية

هسبريس من الرباط

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة لكافة المواطنين المغاربة وعموم المرتفقين أن جميع الخدمات والمصالح مفتوحة بشكل عادي وفق الإجراءات والأوقات المعمول بها.

وأشارت القنصلية المغربية ببرشلونة أنه "كاستثناء ظرفي لهذه القاعدة، وعلى إثر إصابة أحد الموظفين العاملين بها بكوفيد-19، عملت القنصلية على تشديد الإجراءات الاحترازية عبر القيام باختبارات فحص لكل العاملين بالقنصلية وتقنين الولوج لفضاءات الاستقبال والخدمات، من خلال استقبال المرتفقين بالتناوب في إطار مجموعات، وتشديد إجراءات الوقاية والسلامة بالتباعد الجسدي وارتداء الألبسة والأجهزة الواقية من قفازات وكمامات وإجراءات التعقيم للفضاءات والمعدات".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تعزيزا للإجراءات المذكورة، سيخصص يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري للقيام بعملية تعقيم شاملة وفق المنظومة الصحية المعتمدة، وبالمواد الكيماوية الناجعة، مما سيتعذر معه استقبال المواطنات والمواطنين لمدة أربع وعشرين ساعة".

وباستكمال هذه الإجراءات الضرورية، تضيف القنصلية، "ستفتح القنصلية أبوابها اعتبارا من يوم الثلاثاء 8 شتنبر، لتستمر في تقديم الخدمات القنصلية في إطار الاحترام التام للبروتوكولات الصحية الإلزامية التي تم إقرارها من طرف السلطات الصحية المغربية والإسبانية، حفاظا على الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وعموم المرتفقين والزائرين".