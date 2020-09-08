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الرئيسية | مغاربة العالم | رحلة بحرية جديدة تربط بين ضفتَي المغرب وإسبانيا

رحلة بحرية جديدة تربط بين ضفتَي المغرب وإسبانيا

رحلة بحرية جديدة تربط بين ضفتَي المغرب وإسبانيا
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 12:50

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية جديدة يوم السبت المقبل بهدف نقل المسافرين الإسبان والمقيمين في إسبانيا، معلنة أنه يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا.

هذه الرحلة الخاصة، التي ستنطلق من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، تستهدف الإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون بصحبة أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا.

وتعتمد معايير الصعود إلى الباخرة على ترتيب الطلب، وتخضع لتوفر الأماكن والدفع، آخر موعد للحجز هو يوم غد الأربعاء على الساعة الـ11 صباحا.

وأعلنت السفارة الإسبانية، في وقت سابق، عن مغادرة الرحلة رقم 29 من ميناء طنجة صوب ميناء الجزيرة الخضراء والتي ضمت على متنها 717 راكبا و199 سيارة.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي 20 ألف شخص.

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أنه ‏هذه السنة، أكثر من أيّ وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية".

وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد فيما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".

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