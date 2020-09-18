24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:09
|13:27
|16:51
|19:34
|20:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قرارات حكومية
- "كورونا مستشارين" يثير مخاوف موظفين ببرشيد
- المخدرات تورط خمسة أشخاص بمدينة آيت ملول
- رئيس ودادية ترميكت يوضح بشأن بيع بقع أرضية
- تقرير: تردي التعليم والصحة يهدر نصف القدرات الإنتاجية للمغاربة
موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي" (5.00)
دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا" (5.00)
قوات بحرية مغربية "تعترض" سفينة أمريكية قبالة السواحل الأطلسية (5.00)
هكذا نجحت الدبلوماسية المغربية في الوساطة لحل الأزمة الليبية (5.00)
آيت الطالب يميط اللثام عن أسرار "صفقات كورونا" بوزارة الصحة (4.33)
- هيئات حقوقية ترفض وجود عقوبة الإعدام وتنتقد تعابير الثأر والانتقام - (315)
- حركة "فتح" الفلسطينية تستفز المغاربة ببتر خريطة صحراء المملكة - (212)
- بعد إيطاليا وإسبانيا .. البرتغال تحتاج مغاربة للعمل في البناء والفلاحة - (81)
- المغرب يسجل 2760 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (80)
- موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي" - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
باخرة تنقل المسافرين بين طنجة والجزيرة الخضراء
في وقت أعلنت إسبانيا تمديد فترة إغلاق حدودها مع المملكة المغربية، مع فرضِ قيود جديدة على المغاربة الرّاغبين في ولوج التّراب الإسبانيّ، تستمر السفارة الإسبانية بالرباط في إعلان تنظيم رحلات بحرية من طنجة لنقل رعاياها.
وحسب ما أعلنته السفارة الإسبانية سيتم تنظيم رحلة بحرية جديدة يوم 26 شتنبر الجاري، تنطلق من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، بهدف نقل المسافرين الإسبان والمقيمين على الأراضي الإسبانية، مشترطة أن يتمكن المسافرون من إثبات وجهتهم داخل إسبانيا.
وتستهدف هذه العملية الخاصة الإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون مع أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا، في اتجاه "الخزيرات"، موضحة أن آخر موعد للحجز هو 23 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا.
وقرّرت حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد فإنّ "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية، إلى غاية منتصف ليل آخر يوم من الشهر الجاري"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي والصين".
وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي 20 ألف شخص.
وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".