باخرة تنقل المسافرين بين طنجة والجزيرة الخضراء

هسبريس - أمال كنين

في وقت أعلنت إسبانيا تمديد فترة إغلاق حدودها مع المملكة المغربية، مع فرضِ قيود جديدة على المغاربة الرّاغبين في ولوج التّراب الإسبانيّ، تستمر السفارة الإسبانية بالرباط في إعلان تنظيم رحلات بحرية من طنجة لنقل رعاياها.

وحسب ما أعلنته السفارة الإسبانية سيتم تنظيم رحلة بحرية جديدة يوم 26 شتنبر الجاري، تنطلق من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، بهدف نقل المسافرين الإسبان والمقيمين على الأراضي الإسبانية، مشترطة أن يتمكن المسافرون من إثبات وجهتهم داخل إسبانيا.

وتستهدف هذه العملية الخاصة الإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون مع أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا، في اتجاه "الخزيرات"، موضحة أن آخر موعد للحجز هو 23 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا.

وقرّرت حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد فإنّ "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية، إلى غاية منتصف ليل آخر يوم من الشهر الجاري"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي والصين".

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي 20 ألف شخص.

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".