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الرئيسية | مغاربة العالم | مدريد تُرسل طلبات "عاجلة" إلى الرّباط لترحيل 400 قاصر مغربي

مدريد تُرسل طلبات "عاجلة" إلى الرّباط لترحيل 400 قاصر مغربي

مدريد تُرسل طلبات "عاجلة" إلى الرّباط لترحيل 400 قاصر مغربي
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:00

تفكّر مدريد جدّياً في إعادة مئات الأطفال المغاربة القاصرين المنتشرين في جميعِ أنحاء ترابها صوبَ وطنهم؛ هذا الوضع فرضَ على السّلطات الإسبانية زيادة التّنسيق مع نظيرتها المغربية للبحث في الصّيغ الممكنة لوقفِ زحفِ "القاصرين" أوّلاً، ثمّ إعادتهم إلى من حيث قدموا ثانياً.

وطالبت مدريد من جميع الهيئات القضائية والسّلطات القنصلية المغربية العمل على إحصاء الأطفال المغاربة القاصرين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، المتواجدين ضمن ترابها، بما فيه مراكز الإيواء في كلّ من سبتة ومليلية المحتلتين.

واعترفت الإدارة الإسبانية بخفوتِ موجات "النزوح" التي يكون منطلقها شمال المملكة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بفضل الدّعم المالي والوسائل اللوجيستيكية التي قدّمتها للسلطات المغربية، لكنها في الآن ذاته عبّرت عن قلقها من تزايد عدد الأطفال المغاربة غير المصحوبين.

وتؤكّد السّلطات التنفيذية في مدريد أنه وفقًا للبيانات التي قدّمتها مكاتب الهجرة في سبتة ومليلية المحتلتين، فقد بلغ إجمالي التقارير التي طلبتها الحكومة المركزية من السلطات القنصلية المغربية 296 خلال عام 2019، و107 خلال الربع الأول من العام 2020.

لذلك، بين عام 2019 بأكمله ومن يناير إلى مارس 2020، تم إرسال ما مجموعه 403 طلبات عودة إلى المغرب من قبل السّلطات الإسبانية. ومع ذلك، تؤكّد مصادر رسمية من مدريد، فإن المغرب "التزم الصمت ولم يقدّم أيّ إجابة،" وهذا ما أشار إليه المدير التنفيذي لمكاتب الهجرة عندما قال: "وفقًا لتقارير مكتبي الهجرة في سبتة ومليلية، فإن السّلطات القنصلية المغربية لم تستجب لهذه الطلبات".

ووفقاً لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن عدد الأطفال المغاربة داخل تراب الجارة الشمالية يصل إلى 9000؛ أي ما يعادل 68 في المائة من المجموع الإجمالي للأطفال القاصرين الذين يوجدون في مراكز الرعاية والاستقبال بإسبانيا.

وأشار المصدر عينه، حسب ما تداولته وسائل الإعلام في الجارة إسبانيا، إلى أن "الثغرين المحتلين يشهدان توافداً كبيرا للأطفال القاصرين الموجودين في مراكز الرعاية والاستقبال"، داعيا مدريد إلى تفعيل الاتفاق الثنائي الموقع مع الرباط سنة 2007، من أجل مواجهة سيل المهاجرين القاصرين الموجودين تحت رعاية حكومات إسبانيا الإقليمية.

وطلبت مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان من الحكومة الوطنية إعادة 403 قاصرين مغاربة غير مصحوبين بذويهم إلى بلادهم في الفترة بين 2019 والربع الأول من هذا العام، لكن "السّلطات المغربية التزمت الصّمت ولم تبادر إلى الرّد على هذه الخطوة"، تقول الصّحافة الإسبانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - nabil الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:05
القاصر المغربي له صبر ايوب في الهجرة السرية وتحمل البرد والشتاء والحرارة والعنصرية، لكن ليس له نفس المقدار من الصبر للدراسة او للتجارة في بلده الام.

المهاجر السري المغربي له خمشة ملايين للهجرة السرية لكن مشروع بسيط ب 5000 درهم يقول لك معنديش.
حقا ان الارادة معجزة
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27
2 - كمال المنصوري الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:07
و أنا بإسم الشعب المغربي أُرسل طلب عاجل لمدريد بترحيل مواطنيها من سبتة و مليلية و الجزر الخالدات فلقد سئمنا من هذا الإحتلال
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-4
3 - MOUISSA الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:09
أتمنى أن تستجيب السلطات المغربية لطلب نظيرتها الإسبانية بترحيل القاصرين المغاربة المتسكعين في مختلف شوارع إسبانيا و ما يشكلون من خطر على أمن البلاد و العباد و على الإتحاد الأوروبي مساعدة المغرب ماديا في محاربة الهجرة السرية
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11
4 - تعليق الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:10
في باريس الالاف منهم يشمون الكولا ويسرقون ويتعاركون غير بعيد عن احياء يسكنها حكام المغرب دون ان يتحركو لاعادة هاد المجرمين لي رفضو يقراو او يتعلمو صنعة كما اقترحت عليهم بلدية باريس.رحم الله شامة الزاز رمز الاغنية الجبلية
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11
5 - اطلس الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:13
ولماذا لايرسل المغرب إلى الدول الإفريقية من أجل اجتثاث هؤلاء المستعمرين الجدد الذين غزوا البلاد وآذوا العباد باعدادهم والتي لا تعرف التوقف وبمشاكلهم وعاداتهم الدخيلة والخطيرة على المجتمع المغربي.كلنا مسؤولون لنتق الله في بلادنا ومستقبل الأجيال القادمة.
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5
6 - Moulin Chicago الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:14
في أنت آسي العثماني شي فيلا مع رأسك. و العدالة و التنمية أشنو هو الحل لعطتوا المغاربة . أصبحنا شوها العالم . أو أنك تفك مشكلة ليبيا هههههههههههههههههه
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9
7 - rachid الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:15
كارثة في هذه البلاد حتى الأطفال يهجرونها يجب عاى المسؤلين يبحثون على حل لهذه الأزمة أزمة الهجرة خاصتا الأطفال لأنهم جيل الغد..
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8
8 - محمد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:15
يستاهلو. القاصرين د شحال هادي كانو بعقلهوم وكانو كيتعلمو ويقراو ويندمجو. اما هادو غير يوصلو يبدا عاطيها ن النشاط ويفتح قتاة ف يوتيوب اولا يمشيو ن الاجرام.
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8
9 - تيط بقبق الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:16
بالنسبة للقاصرين المتواجدين على أرضنا المحتلة فهم فبلادهم و لا يحق للإسبان أن يطردوهم...أما إذا أخذنا تربيتهم و سلوكهم فمن حق أي كان أن يكرههم و يسأم من جوارهم....و أنا أول من سئم تصرفات معظم المغاربة و خصوصا الشبان منهم.
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3
10 - zizofree الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:20
عيب و عار ان يغامر الانسان بحياته من أجل المرور الى الضفة الأخرى و عندما يصل إلى هناك يقوم بافعال اجرامية،من يريد العمل و كسب مال حلال فرص الشغل موجودة.الله يهدي ما خلق.حنا شعب ديال القمع و الزرواطة
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5
11 - التكتيك الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:21
مسؤولون يرسلون مساعدات بملايير الدولارات الى كل من دول افريقيا و لبنان مؤخرا ..... ونرسل اولادنا و فلذات اكبادنا الى دون 12 و16 سنة الى الحريك....لكي يفسدوا فيهم
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2
12 - مواطن من ألمانيا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:23
ليس فقط في مدريد

الشباب المغربي والجزائري كالكلاب الضالة في شوارع أوروبا

هنا عندنا في ألمانيا كل مرة الشرطة تنظف الأحياء خاصة محيط محطة القطار

الغريب أنه بعد مدة قصيرة يدخل شباب آخرون

وأكثر غرابة أنهم كلهم بفس الأفكار يريدون العيش بالسرقة وبيع المخدرات
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10
13 - Said الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:24
ما يعادل 68 في المائة من المجموع الإجمالي للأطفال القاصرين الذين يوجدون في مراكز الرعاية والاستقبال بإسبانيا هم مغاربة أليس من العيب يا حكومات الذل و العار اصبحتم اضحوكة العالم حتي القاصىيين يفرون من بلدهم
قريبا سنشاهد الحيونات تقطع البحر هربا من الفقر والجوع والضلم
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8
14 - عبدالرحمان ابولقمان السلفي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:28
انا كنقول خبز البلادي ولا اللحم المشوي ديل بلادات الناس المغرب زوين خص غير شوية ديل الصبر ..المغرب ما تعرف قيمتو حتى تخرج منو. ......محب المغرب وأفتخر به هذه سجياتي.....
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-2
15 - الحاجة حليمة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:29
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة

المغرب أفضل من فرنسا العثماني

إسبانيا ترتعش من التسلح المغربي و ينتبها خوف و قلق دائم
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-3
16 - ولد القرية - سلا - الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:32
انه لعار على الحكومة وعلى الاباء حين يغمضون اعينهم عن مئات وربما الالاف من القاصرين الذين يتم فتح المجال لهم لمغادرة الثراب الوطني وهناك اباء يسافرون مع ابناءهم صغار وقاصرين حتى طنجة ويساعدونهم على هجرة الوطن والرحيل لانهم على علم ان اسبانيا لا تطرد القاصرين وتقوم بايواءهم وتدريسهم حتى سن الثامنة عشرة وبعدها يحثون الشاب على البحث عن مستقبله بنفسه بعد ان كونوه وساعدوه حتى سن البلوغ . اسبانيا ربما اخذت هذا القرار لان اعداد كبيرة من مراكز القاصرين يشتكي السكان منهم ومن مشاكلهم عند خروجهم او منهم من يهرب في الليل ويمتهن السرقة .لذا كانت هناك نقاشات وحركات احتجاجية لبعض الاحياء الذين يطالبون باغلاق هذه المراكز لما يسببه القاطنين بها من قاصرين من مشاكل جمة للمدينة "سرقة و عنف واغتصاب وعربدة" . وهناك ربما ايضا المشاكل الاقتصادية هي التي دفعت اسبانيا لتغيير اسلوبها وسياساتها ازاء القاصرين لان هذه المراكز تصرف عليها الدولة الاسبانية ملايير سنويا من اجل دراسة وتكوين وغذاء وملابس هؤلاء القاصرين
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0
17 - مواطن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:32
المغرب لم يرسل طلبات لاسبانيا عندما رمى باطفاله في عرض البحر.
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2
18 - جواد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:35
الدولة مبغاش تخلص المركوب ديالهم داكشي علاش مجوبهومش مع العلم كيتسالو حقهم فلبحر او الفوسفاط مغيعطيوش من جيبهم
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0
19 - ولد حميدو الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:35
و من ارسلهم من سبتة و مليلية المحتلتين غير اسبانيا
يبيعون القرد و يضحكون على من اشتراه فهي لم ترحلهم حتى من مليلية التي تبعد ببعض الامتار
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2
20 - mounaim.haddaoui الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:35
هذه صورة المغرب فلا داعي للبلبلة و الهوهوة على القنوات الصرف الصحي أين هو الإستثمار أين هو الادماج في مملكة العار مملكة لا تملك حتى وسائل دمج الشباب
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21 - المجلي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:39
100يوم x100 مدينة=10000 قاصر في وضعية مخزية
انتهت الكلام
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22 - voyage au bout de l.enfer الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:39
Manger dans les poubelles, dormir dans les rues voler dans les supers marcher vous appelez ca une vie, ,,c,est leurs parents qui les encouragent a quitter le pays illegalement sous des camions et des zodiacs, ,ils pensent qu,une fois dans l,autre cote ils sont au Paradis .,,,,,,,,vous voulez des enfants il faut avoir les moyens de les nourrirent et de les eduquer .
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0
23 - Bn sdikk de rabat الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:40
كان مهاجر المغربي اذا رحل من قريه او باديه وتجه ال تي مدينه في المغرب او هاجر الي خارج المغرب يجب عليه أن يتحلى بالخلق ولنظباط. اليوم الهجره اصبحت مرتع لسيبه وتسيب وسرقه والاجرام. لفساد وخرق قوانين واغتصاب داخل وخارج الوطن حت نفصالين وخونه ومحزضين تسببو في عده اشيا سائت للوطن ووسخت وجه الوطن مثل لفساد َسرقه ولغتصاب نحن ابنا جيل 70 عدد من جيران مهاجري لباديه في ضرف وجير تمدنو لباسهم تعاملهم دراستهم ولاكن مهاجري 2000 طغت عل بعضهم همجيه ونتيجه كم يعيشه الجميع من دخل الاداره او حزب او حت مؤسسات أخرى افلسه واصبحت تفشي رشوه والحضور لادارات يبق من رابع مستحيلات كم انبه نحن كذالك في المغرب ان مهاجري افارقه بعضهم ولربم أكثرهم يشكل خطر عل الوطن لان في اوطانهم كثيري تشيب وسرقه يعني يجب عل دوله المغربيه ان تغير من تعاملها مع كل من ثبةفي حقه سيبه وتسيب او تطاول عل مقدسات وثوابت الوطن ان ينضبط او يخوي لمدبنه او لبلاد ودليل لبنا لعشوائي تريلرتورات سعايا تجار لقرقوبي فساد الخ ملاحظه
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24 - مطارينسي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:40
مشوهين الدنيا. ما كاين غير الاجرام و السرقة و التعدي على المسنين. هادي هي السياسة ديال ولد و طلاق فاني مباه بكم يوم القيامة. لا تربية لا اخلاق. هنا باش تعرف بان المنظومة المغربية في القاع. نتاج سنوات من التكليخ
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25 - fadyy الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:40
فين هي لي مسؤولة عن مايسمى بالاسرة والقضايا الاجتماعية وزيد وزيد ولا كاع ماعندهم اخبار ها الاجانب كيأمركم تردو المشردين واخا كاع ماجمعو لي حدانا ههههه
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26 - KARMOUSS الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:41
Bienfait. Retour à l’expéditeur. Chacun gère sa propre m..... Le cynisme des autorités marocaines est sans limite. On pousse les gens à l’immigration pour récolter le bénéfice de leur dur labeur. LI 3ENDOU CHI MEJOUTE ICHEDOU HDAH.
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27 - la verite الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:42
sebta et melilia c,est le maroc, ,,l,espagne c,est de l,autre cote de la mediterraner
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28 - Kénitra city الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:42
المرجوا منكم ايها المتزوجون و المقبلون للزواج ان تتوقفو عن الولادة ما دمتم غير قادرين على تربية ابنائكم و توفير التعليم و الملبس و المأكل لهم .. فحبات منع الحمل ثمنها رخيص فقط 10 دراهم ..
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2
29 - حمادي الريفي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:44
مهزلة تاريخية اني رايت بعيني شباب مغاربة ينامون تحت القناطر اين هب وزارة الخارجية على اي حكومتنا انا لله وانل اليه راجعون اطفالنا هم رجال الغد بقوا فب بلادهم يغتصبون ويقتلون او يهاجرون وينامون في العراء
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30 - ملاحظ# الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:45
يجب معاقبة كل من استهتر او اهمل ابناءه وهذه هي الوسيلة الوحيدة للحد من انجاب الاطفال دون وعي ولا مسؤولية.
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31 - cosmos الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:47
ا لمغرب لن يعود يستقبل تلك الوجوه القاصرة لانهم بموجب القانون اصبحوا اسبان والمغرب لايمكن له ان يكون بلد استقبال للقاصرين المغاربة الاسبان واسبانيا ماعليها الا تقبل بالامر الواقع المغرب غارق مشاكل خليوه فالتساع
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32 - مغترب الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:55
صراحه كل يوم اراهم فمدريد لا اداب لا صواب يتسكعون لسرقه و.معاكسه ناس و خلق مشاكل هنا و هناك في ماضي كانوا بعقلهم و.يتعلمون شي صنعه تنفعهم موخرا غير سرقه و مزيد من شوهه للمهاجر المغربي العامل
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33 - مغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:56
الوضع يزدا سوء الي أسوأ العاصمة البلجيكية ابروكسال
إذا اسبانيا في اعادة القاصرين الي البلاد اول دولة التي ستطالب بعودة المغاربة هي بلجيكا هناك ألوف بدوني إقامة شرعية القاصرين والكبار الحالة يرثي لها
النوم في الشارع حدث ولا حرج
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34 - المهاجر المغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:56
اغلب الشباب الذين ينحذرون من مدن الشمال لاينضبطون ولايحترمون البلد المضيف فكثير منهم يسرقون ويبيعون المخدرات في كطالونيا البسك الاندلس ومدريد الى غير ذالك لاننس بعض الاخوان القاصرين الجزايريين حتى هما يفعلون هذه الفعلة الخطيرة ولكن الشباب المنحرفين معروفبن هم من الشمال وخاصة جهة طمجة تطوان الحسيمة الناظور القصر الكبير العرايش اصبىة الفندق
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