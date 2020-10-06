"دكتوراه فخرية" للمغربية عريب رئيسة برلمان هولندا

حسن الركاز من هولندا

نالت رئيسة مجلس النواب الهولندي، المغربية خديجة عريب، شهادة الدكتوراه الفخرية، تقديرا لعملها الذي تقوم به كرئيسة للغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي.

ونالت عريب الشهادة الفخرية، وتسمى جائزة الأمير، نظرا للطريقة الديمقراطية التي دبرت بها سير عمل مجلس النواب الهولندي، خاصة في الفترة الأولى من الاضطراب الذي أحدثه انتشار وباء كورونا.

هيئة المحلفين التي تتولى مهمة اختيار الشخصيات السياسية التي تسلم شهادة الدكتوراه الفخرية اعتبرت أن طريقة عمل رئيسة مجلس النواب الهولندي، خديجة عريب، مكنت من تقوية مقاربة النوع داخل المجلس.

وسلمت "جائزة الأمير" لعريب من قبل مفوض الملك "آرثر فان ديك" شمال هولندا. وتمنح هذه الجائزة للشخصية السياسية الأكثر تأثيرا على الساحة السياسية الهولندية، وقد سُلمت أول مرة سنة 2013.