مغاربة بلجيكا ينبذون المنافع الخاصة أمام كورونا

هسبريس من الرباط

تعيش الجالية المغربية في بلجيكا، خاصة ببروكسيل، إكراهات مرتبطة بالتدابير الرامية إلى تطويق تفشي فيروس كورونا بهذا البلد الأوروبي، خاصة بعدما قررت سلطات العاصمة إغلاق فضاءات عمومية لمدة شهر؛ أبرزها مقاه وقاعات أفراح وتجمعات وفنادق يرتبط بها قوت شريحة عريضة من ذوي الأصل المغربي.

وقال مصدر مسؤول عن تدبير الشأن العام في بروكسيل، ضمن تصريح لهسبريس، إن الوضع الوبائي يقف وراء القرار القاسي الذي جرى اتخاذه، حيث إن الحفاظ على الصحة العامة يبقى في صدارة الأولويات، خاصة أن التوجس قائم من موجة جديدة لانتشار "كوفيد-19".

وأضاف المصدر المنتمي إلى صفوف مغاربة بلجيكا، غير الراغب في كشف هويته لحساسية موقعه التدبيري في بروكسيل، إن الجالية أبانت عن وعي كبير خلال الأزمة الصحية، وانضباط كبير في نشر الوعي بالاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر.

"الحيوية الكبيرة في التضامن والتآزر لاحت جليا من خلال ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا إعلام القرب الذي حاول لعب الدور المنتظر منه ضمن الظرفية الحالية؛ وهنا أعني الغالبية بلا تركيز على قلة تفضل الخوض في افتراءات وكسب نقرات من التشهير ومهاجمة الناس لدواع مشبوهة"، يقول المصدر.

وأردف المصرح لهسبريس أن بروز منابر إعلامية جادة وسط مغاربة بلجيكا، سواء الناشرة بالعربية أو الفرنسية أو الفلامانية، من شأنه إعطاء الجالية ما يكفي لتشكيل الرأي، في انتظار جودة تنهي المراهنة على الكم؛ وبالتالي تزكية خدمة الصالح العام والوطني ضد القلة القليلة الباحثة عن المصلحة الخاصة بأي وسيلة، ما يعني تجنيب المغاربة مواجهة بعضهم البعض أمام القضاء ببلجيكا.

وختم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن "حضور مغاربة بلجيكا وسط الأزمة لا ينسيهم التفكير في الوطن الأم، حيث انطلق ذلك منذ شهر مارس الماضي وما يزال مستمرا، منخرطين في كافة الجهود التضامنية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس وأبانت عن نجاعة عالية".