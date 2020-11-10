وزارة الجالية تبرز أهم التدخلات خلال السنة الجارية

هسبريس - محمد الراجي

مكّنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مئات التلاميذ المتحدرين من أسر مغربية معوزة تقيم في عدد من البلدان من الدعم المدرسي، خلال الموسم الدراسي 2019-2020، وذلك بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

وحسب المعطيات الواردة في حصيلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2020، فإن عدد التلاميذ المستفيدين بلغ في المجموع حوالي 1800 تلميذة وتلميذ؛ 1024 منهم في الجزائر، و657 مستفيدا بتونس، و119 بساحل العاجل.

في الإطار نفسه بلغ عدد الطلبة المنتمين إلى أسر معوزة المستفيدين من المنح الجامعية، بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الجالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وبتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، 1000 طالبة وطالب.

وأعطيت أولوية الاستفادة من المنح للطلبة المقيمين بالدول التي تعيش أزمات اقتصادية كإسبانيا، حيث استفاد 333 طالبا، وإيطاليا التي استفاد فيها 193 طالبا، تلاهم الطلبة المقيمون في دول تعرف وضعية خاصة مثل الجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية والأردن والسنغال وأوكرانيا وسلطنة عمان وتركيا ومصر وجنوب إفريقيا والسودان وبلغاريا.

المعطيات الواردة في حصيلة عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تفيد بأن قيمة المنح الجامعية المخصصة لأبناء الجالية المتحدرين من أسر معوزة شهدت تغييرا ملحوظا خلال الموسم الدراسي 2019-2020 ملحوظا، بعد استصدار المرسوم رقم 2.18.512 السنة الماضية.

وبناء على مقتضيات المرسوم المذكور، فقد جرى الرفع من قيمة المنحة الدراسية بالنسبة لأسلاك الإجازة من 10120.00 درهما إلى 10740.84 درهم، ورُفعت قيمة منحة الماستر والدكتوراه إلى 16632.00 درهم عوض 15672.00 درهم. ويبلغ مجموع المنح الجامعية المخصصة 870 منحة.

وبخصوص مواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين تزامن تواجدهم في المغرب مع إغلاق الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة، جرى تمكين ما يزيد على 72.000 مواطنة ومواطن من المغاربة المقيمين بالخارج الذين كانوا يوجدون بأرض الوطن من الالتحاق ببلدان إقامتهم عبر مختلف الرحلات التي نظمتها السفارات والقنصليات الأجنبية.

وأشارت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى أنها كلفت لجنة مركزية لمواكبة أفراد الجالية والسهر على إدماج أكبر عدد منهم ضمن الرحلات الخاصة التي تنظمها الدول الأجنبية عبر سفاراتها وقنصلياتها لإعادة مواطنيها العالقين في المغرب، بتنسيق مع السلطات المغربية.

علاقة بذلك، جرى التكفل بنفقات دفن 259 جثمانا من جثامين موتى المغاربة المقيمين بالخارج المعوزين، والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بالدفن في بلدان الإقامة، بمقابر أو مربعات إسلامية بمقابر بدول الاستقبال، بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.

وحسب المعطيات الرقمية التي قدمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فإن العدد الإجمالي للوفيات من المغاربة المقيمين بالخارج بلغ، هذه السنة، 1354 حالة؛ منها 471 حالة بسبب فيروس كورونا، و883 حالة لأسباب أخرى.