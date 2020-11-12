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كُتّاب وآراء
"الجامعة الشتوية" تنعقد بصيغة افتراضية/حضورية
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أنها تعتزم، بشراكة مع جامعة الأخوين بمدينة إفران، تنظيم الدورة الرابعة من الجامعة الشتوية؛ وذلك "بصيغة افتراضية/حضورية"، تحت شعار "العيش المشترك"، يومي 21 و22 دجنبر 2020.
ويأتي هذا القرار من الوزارة ذاتها، وفق بلاغ صحافي، "حرصا على مواصلة تنفيذ برامجها لتعزيز روابطها بالمغاربة المقيمين بالخارج والأجيال الصاعدة، ومن أجل احترام التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء 'كوفيد 19'".
كما أفادت الوزارة في البلاغ ذاته بتمديد فترة تلقي الترشيحات أسبوعين إضافيين، إلى غاية يوم 29 نونبر عوض 15 منه.
وأضاف البلاغ أن باب الترشيح "يفتح لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة الطلبة الجامعيين من أصل مغربي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة، والحاصلين على شهادة البكالوريا ببلد الإقامة، والذين لم تسبق لهم المشاركة في الدورات السابقة من الجامعات الثقافية".
ويتعين على المرشحين المستوفين شروط المشاركة موافاة الوزارة بملفاتهم عبر موقعها الإلكتروني، في أجل أقصاه 29 نونبر 2020. كما ينبغي أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية: استمارة الترشيح التي تتم تعبئتها مباشرة على الموقع الإلكتروني للوزارة: www.marocainsdumonde.gov.ma، نسخة من شهادة الباكالوريا، نسخة من بطاقة الطالب أو شهادة متابعة الدراسة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
يذكر أن هذا الملتقى الثقافي الرقمي، وفق المصدر ذاته، "يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للأجيال الجديدة من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج، وتقوية روابطهم ببلدهم الأصل، والمساهمة في الحفاظ على وشائجهم الإنسانية، ونشر قيم التسامح والعيش المشترك والتزود بالرصيد الثقافي المغربي بروافده المتنوعة، استجابة لاحتياجات وانتظارات الأجيال الصاعدة من مغاربة العالم"، مردفا: "يمتد برنامج الجامعات الثقافية على مدار السنة، على شكل جامعات موسمية (الجامعة الشتوية – الجامعة الربيعية والجامعة الصيفية)".