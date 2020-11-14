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المنتدى المغربي الدنماركي يدعم "عملية الكركرات"

المنتدى المغربي الدنماركي يدعم "عملية الكركرات"
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 19:20

عبّر المنتدى المغربي الدنماركي عن دعمه الكامل وغير المشروط للعملية النوعية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، أمس الجمعة، على مستوى معبر الكركرات في الصحراء المغربية لتخليصه من فوضى جبهة "البوليساريو".

وقال المنتدى، من خلال بلاغ وقّعه رئيسه مصطفى الطيبي وتوصلت به هسبريس، إن القوات المسلحة الملكية المغربية أبانت، مرة أخرى، عن حكمة بالغة بابتعادها عن الأعمال القتالية والحرص على سلامة المدنيين؛ بأوامر واضحة من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة.

وأضاف المصدر نفسه: "ندعم ونشيد أيضا بما قام به أفراد القوات المسلحة الملكية بالتصدي للمناورات اليائسة التي حاولت "البوليساريو" تنفيذها في منطقة المحبس، بعد عملية الكركارات مباشرة، ونحيي نجاعتها في الذود عن التراب الوطني بكل احترافية".

التنظيم الناشط انطلاقا من كوبنهاغن أدان، من جهة أخرى، اشتغال جبهة "البوليساريو" وداعميها، طيلة الأسابيع الماضية، على الدفع بقضية الصحراء المغربية نحو ذريعة "خرق وقف إطلاق النار" للالتفاف على الحقوق المشروعة للمملكة بالمنطقة؛ وأضاف: "حكمة الملك محمد السادس نسفت هذا المخطط مجددا".

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