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كُتّاب وآراء
مجلس مغربي ألماني يشيد بطرد "مرتزقة الكركرات"
تفاعلا مع التطورات الأخيرة التي عرفها معبر الكركرات، ثمّن المجلس الفيدرالي المغربي الألماني "العمل البطولي للجيش المغربي الذي أثار الرعب في نفوس المعتدين، وكلل بالنجاح الباهر المتوج بطرد المرتزقة من الأماكن التي حاولوا فرض سيطرتهم عليها، دون إراقة ولو قطرة دم واحدة ولا أسر أي فرد منهم".
وعبّر المجلس الفيدرالي المغربي الألماني، في بلاغ له موقع من طرف رئيسه علي السعماري، عن فخره بـ"الانتصار العظيم الذي حققه الجيش المغربي في غمرة الأفراح والمسرات التي تواكب تخليد الشعب المغربي داخل وخارج الوطن لعيد المسيرة الخضراء المظفرة وأعياد العودة والانبعاث والاستقلال".
وأضاف المصدر ذاته أن الجالية المغربية في ألمانيا تعبر عن افتخارها بما حظي ويحظى به المغرب بين صفوف الدول، بفضل عبقرية وسداد رأي وحنكة الملك محمد السادس، وقيادته الرشيدة للمغرب نحو مستقبل يؤمن حياة مليئة بالمجد والكرامة.