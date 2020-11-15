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الرئيسية | مغاربة العالم | مجموعة "مغاربة الإمارات" تحتفل بذكرى المسيرة

مجموعة "مغاربة الإمارات" تحتفل بذكرى المسيرة

مجموعة "مغاربة الإمارات" تحتفل بذكرى المسيرة
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 21:30

أقامت مجموعة "مغاربة في الإمارات" احتفالاً بفندق جراند حياة دبي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الخامسة والأربعين، في أجواء من البهجة والسرور بحضور البعثة الدبلوماسية ممثلة في شخص القنصل العام للمملكة المغربية بدبي، وبرعاية شركة "فيترونيك دبي".

وتضمن هذا الحفل فقرات متعددة، إذ بدأ باستقبال الحضور من الجالية المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظروف وقائية واحترازية تفرضها دولة الإمارات العربية المتحدة على المواطنين والمقيمين من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع؛ كما افتتح بالسلام الوطني للبلدين المغربي والإماراتي، تلته تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيب من مسير المجموعة، وكلمة توعوية حول كوفيد 19 ثم عرض الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الـ 45.

كما تضمن الحفل تنشيط الفنان الكوميدي المتألق حمزة فيلالي، وبعض الفنانين المغاربة المقيمين بالإمارات، وفقرات عرض أزياء مغربي للأطفال، وعرض أزياء للقفطان لعارضات مغربيات مقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ بينما شارك الشاعر الإماراتي يونس الصايغ بقصيدة شعرية.

وتحدث مسير مجموعة مغاربة في الإمارات عن الصعوبات والتحديات التي واجهت المنظمين للتمكن من إنجاح هذا الحفل البهيج، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وأكد أن مدينة دبي تفرض إجراءات وقائية لمصلحة المجتمع، يجب الالتزام بها، وهو ما تم عن طرق توفير كافة الاشتراطات الصحية المناسبة لإقامة هذا الحفل في ظروف آمنة.

واختتم الحفل بتقطيع حلوى على شرف الحضور من عموم الجالية المغربية بالإمارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البيضاوي، الأحد 15 نونبر 2020 - 21:51
لم ولن ينسى المغاربة الوقوف الشجاع والداءم للاشقاء في الامارات مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية،،
منذ المسيرة الخضراء وهم يدعمون المغرب ولم بتخلوا يوما عن وقوفهم بجانب اشقاؤهم المغاربة،،
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