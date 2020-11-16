غرفة مغربية برازيلية تستنكر استفزازات البوليساريو‎

هسبريس من الرباط

استنكرت غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية، التي يوجد مقرها بمدينة ساوباولو بالبرازيل، بشدة، ما وصفتها بـ"الممارسات البائسة والاستفزازات البهلوانية التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة".

وأعرب فريد مشقي، رئيس الغرفة، عن استنكاره الشديد وإدانته "الممارسات الحمقاء الرامية إلى عرقلة المرور بمعبر الكركارات، وكذا أي ممارسة من شأنها المساس بالسلم والأمن بالمنطقة".

وذكر مشقي بما أكد عليه الملك محمد السادس في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء، معربا عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة بالكركرات في الصحراء المغربية، ومستنكرا في الوقت نفسه أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا.

وحذرت الغرفة قيادة البوليساريو من "المناوشات والاستفزازات التي تقوم بها بين الحين والآخر ضد جنودنا البواسل على أرضنا وصحرائنا المغربية، التي لا يمكن بحال من الأحوال أن نفرط في حبة رمل من رمالها، مهما كانت الظروف والأحوال، ومهما كلف الثمن غاليا".

وفي السياق ذاته نوهت الغرفة البرازيلية المغربية باعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، غداة الاحتفال بالذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء.

كما أشادت غرفة التجارة ذاتها بافتتاح عدة قنصليات لدول إفريقية وعربية في مدينتي العيون والداخلة، "وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة مشكورة، التي أعلنت بكل وضوح وشفافية دعمها لوحدتنا الترابية".