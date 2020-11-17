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كُتّاب وآراء
فرع "البام" ببلجيكا يشيد بالرّد المغربي في الكركرات
أشاد فرع حزب الأصالة والمعاصرة ببلجيكا بالتدخّل الحازم والناجع للقوات المسلحة الملكية "التي أعادت إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة، بما يضمن مصلحة المغرب وموريتانيا وشركائهما الأفارقة والأوروبيين".
كما ثمن الفرع، في بيان له، ردود الأفعال العربية والإفريقية والدولية التي تجاوبت مع الردّ المغربي بما يخدم الشرعية الدولية وتأمين حرية التنقل والتجارة في هذه المنطقة العازلة.
وأضاف البيان أن مناضلي الفرع عبّروا عن استنكارهم لما تعرّضت له قنصلية المملكة المغربية بمدينة فالنسيا الإسبانية من اعتداء جبان، "تجرّأ خلاله بعض عناصر البوليساريو على حُرمة الدولة المغربية ومؤسساتها الدبلوماسية، حيث عمدوا إلى نزع العلم الوطني وإهانته واستبداله بعلم الكيان الوهمي"، داعين إلى معاقبة المجرمين الجناة حسب ما تقتضيه القوانين الإسبانية والمواثيق الدولية المعتمدة، مؤكدين أن هذا الفعل المُدان "يأتي للتأكيد على حالة اليأس والتخبّط التي يعيشها الانفصاليون بعد ما حقّقه المغرب من انتصارات ميدانية وديبلوماسية متلاحقة".
كما دعا مناضلو حزب "الجرار"، في بيانهم، المواطنين المغاربة، في كل بقعة من بقاع العالم، "إلى التجنّد من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية بما يعزّز الأفق الوحدوي والديمقراطي للكيان المغربي، خاصة أنّ هذه التطوّرات الخطيرة تأتي غداة الاحتفال بالذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، الذي خلّدت خلاله الجاليات المغربية عبر العالم هذه الذكرى بالمزيد من التلاحم بين أفراد الشعب المغربي وقيادته الرشيدة".