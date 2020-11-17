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الرئيسية | مغاربة العالم | منظمة دولية تستنكر مناوشات مرتزقة البوليساريو

منظمة دولية تستنكر مناوشات مرتزقة البوليساريو

منظمة دولية تستنكر مناوشات مرتزقة البوليساريو
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:40

عبرت المنظمة غير الربحية "Mise en équation" والجالية المغربية بمدينة تورناي بالمملكة البلجيكية عن دعمهما الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لاستعادة التدفق الطبيعي للحركة المدنية والتجارية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

وأدانت المنظمة الناشطة انطلاقا من بلجيكا، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أعمال الاستفزاز والتدخلات غير القانونية من قبل البوليساريو التي حدثت منذ 21 أكتوبر الماضي.

وأكد التنظيم، الذي يرأسه أمين ملوك، أن "رفض البوليساريو احترام قرارات الأمم المتحدة وقيامه بأعمال استفزازية تشكل انتهاكات صارخة لقرارات مجلس الأمن الدولي يولدان تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة".

كما شددت المنظمة ذاتها على دعمها بقوة المملكة المغربية في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية مصالحها الوطنية وسلامة أراضيها وأمنها، معبرة عن ترحيبها بردود فعل المجتمع الدولي التي دعمت شرعية التدخل المغربي في الكركرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - touhali الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:49
Le régime algérien a des idées et un style comme la Corée du Nord et a peur de ses inducteurs et a des illusions psychologiques de peur de l'attaque imaginaire du Marocain contre lui. Ses manœuvres militaires ont une indication claire qui rappelle au Maroc qu'il est prêt pour une guerre totale et pousse les séparatistes à poursuivre leur guerre contre le Maroc. Le Maroc est l'un des pays épris de paix au monde. Le Maroc n'a jamais envisagé une attaque contre l'Algérie et s'en fiche, mais il est toujours prêt à défendre les frontières et l'intégrité territoriale de son pays.
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2 - Samir الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:59
من غير المقبول أن تنجب فرنسا أبناء غير شرعيين وتطالب دول أخرى بتحمل اعبائهم.فان كانت اسبانيا و ايطاليا تتحمل وزر أبناء فرنسا المنبوذين كمهاجرين سريين فالمغرب لا.على المغرب ان يخاطب ولية امرهم فرنسا .
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5
3 - حسن اليميني الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:07
أقولها بكل وضوح، الجزائر هي عدوتي وليس إسرائيل. على الاقل إسرائيل لم تحاربني أما هذه التي صنعتها فتحاربنا منذ أن تأسست لأول مرة في تاريخها في 62. اقول و أكرر نعم التطبيع و الصحراء أهم من القدس. لأن للقدس ربا يحميها
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