منظمة دولية تستنكر مناوشات مرتزقة البوليساريو

هسبريس من الرباط

عبرت المنظمة غير الربحية "Mise en équation" والجالية المغربية بمدينة تورناي بالمملكة البلجيكية عن دعمهما الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لاستعادة التدفق الطبيعي للحركة المدنية والتجارية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

وأدانت المنظمة الناشطة انطلاقا من بلجيكا، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أعمال الاستفزاز والتدخلات غير القانونية من قبل البوليساريو التي حدثت منذ 21 أكتوبر الماضي.

وأكد التنظيم، الذي يرأسه أمين ملوك، أن "رفض البوليساريو احترام قرارات الأمم المتحدة وقيامه بأعمال استفزازية تشكل انتهاكات صارخة لقرارات مجلس الأمن الدولي يولدان تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة".

كما شددت المنظمة ذاتها على دعمها بقوة المملكة المغربية في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية مصالحها الوطنية وسلامة أراضيها وأمنها، معبرة عن ترحيبها بردود فعل المجتمع الدولي التي دعمت شرعية التدخل المغربي في الكركرات.